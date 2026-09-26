Gia Lai: Quản lý thị trường xử lý 626 vụ vi phạm trong 9 tháng

Phát hiện vi phạm trên nhiều lĩnh vực

Ngày 26/9, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết, từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường toàn tỉnh đã kiểm tra 1.381 vụ, xử lý 626 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 10,26 tỷ đồng.

Trong đó, riêng tiền xử phạt hành chính hơn 6,148 tỷ đồng; tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 2,526 tỷ đồng, tiền bán hàng hóa hơn 1,587 tỷ đồng. Lực lượng chức năng cũng tịch thu hàng hóa trị giá hơn 1,07 tỷ đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với lượng hàng hóa trị giá hơn 6,35 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đáng chú ý, vi phạm không còn tập trung đơn thuần tại các cửa hàng, chợ hay điểm kinh doanh truyền thống. Theo đánh giá của cơ quan Quản lý thị trường, thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream và các dịch vụ chuyển phát đang tạo thêm không gian cho hàng hóa vi phạm tiếp cận người tiêu dùng.

Qua kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện nhiều trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu và vi phạm quy định về niêm yết giá. Một số đối tượng thay đổi tài khoản, địa điểm, phương thức giao nhận hoặc chia nhỏ hàng hóa nhằm che giấu hoạt động kinh doanh, gây khó khăn cho việc xác định chủ thể và nguồn gốc hàng hóa.

Đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ, một kế hoạch kiểm tra chuyên đề đã phát hiện, xử lý 45 vụ, trong đó có 3 vụ liên quan đến thương mại điện tử; số tiền xử phạt hành chính 476,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 233,6 triệu đồng.

Từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 1.381 vụ, xử lý 626 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 10,26 tỷ đồng.

Các mặt hàng vi phạm khá đa dạng, từ quần áo, giày dép, túi xách, nón, kính mắt, mỹ phẩm, nước hoa đến các sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng. Điều đáng lưu ý là nhiều hành vi vi phạm được thực hiện trên môi trường Internet, nơi việc xác định nguồn hàng, chủ thể kinh doanh và quá trình giao dịch phức tạp hơn so với thị trường truyền thống.

Ở nhóm thuốc lá, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện và xử lý 21 vụ, phạt 97 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.471 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Siết kiểm soát từ hàng hóa đến môi trường kinh doanh online

Một trong những vấn đề đáng chú ý là vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trong kỳ, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 73 vụ, phát hiện 22 vụ vi phạm, xử phạt hơn 251,4 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 1.891 kg thực phẩm.

Số hàng hóa vi phạm gồm nhiều loại thực phẩm như thịt, trứng, bột, đồ ăn chế biến, mỡ động vật… Trong đó, cơ quan chức năng ghi nhận các hành vi như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không niêm yết giá, không thông báo địa điểm kinh doanh, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm và vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Đáng chú ý, vàng cũng nằm trong nhóm mặt hàng bị phát hiện vi phạm. Với 4 vụ bị kiểm tra, cả 4 vụ đều có vi phạm, xử phạt 76 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá 29,7 triệu đồng, trong đó có các sản phẩm bị xác định là giả mạo nhãn hiệu.

Không chỉ xử lý tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường còn phối hợp với Công an và các lực lượng liên ngành kiểm tra trên nhiều lĩnh vực. Qua một số đợt phối hợp, lực lượng chức năng tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường, phương thức vi phạm đang ngày càng đa dạng, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Các đối tượng có xu hướng lợi dụng mạng xã hội, livestream, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát để quảng cáo, giao dịch, vận chuyển hàng hóa. Trong khi đó, việc xác định người bán thực tế, địa điểm chứa hàng và nguồn gốc hàng hóa có thể mất nhiều thời gian, nhất là khi các đối tượng thường xuyên thay đổi tài khoản, địa chỉ và phương thức giao nhận.

Ông Lê Hồng Hà cho biết: "Thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực và nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm an toàn thực phẩm. Đặc biệt, công tác kiểm tra sẽ tiếp tục chú trọng môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các phương thức kinh doanh mới".

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 9 năm 2026 cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, giá cả không có biến động bất thường. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng đa dạng.Chỉ trong thời gian từ ngày 16/8 đến 15/9/2026, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 370 vụ vi phạm, trong đó xử phạt hành chính 340 vụ. Tổng số tiền nộp ngân sách từ xử phạt, phạt bổ sung và truy thu thuế lên tới hơn 20,18 tỷ đồng.