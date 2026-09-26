Số tiền lừa đảo trong vụ án 'Shark Thủy' tăng từ 7.677 tỷ đồng lên 8.459 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Tập đoàn giáo dục EGroup, Công ty Egame, Công ty Thương mại dịch vụ Nhất Trần.

Trước đó, tại cáo trạng ban hành tháng 12/2025, Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”, SN 1982, ở Hà Nội), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame đã lừa đảo, huy động vốn và chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Tại bản kết luận bổ sung vừa ban hành, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, số tiền Thủy lừa đảo, huy động vốn và chiếm đoạt là hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại. Theo kết luận điều tra, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Thủy chỉ đạo nhân viên tăng khống vốn điều lệ Công ty Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy").

Thủy chỉ đạo các cấp dưới là kế toán nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng. Thủy và đồng phạm còn tạo doanh thu khống bằng khoảng 70% doanh thu hằng năm để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.

Ngoài ra, Thủy chỉ đạo bộ phận kinh doanh dưới quyền xây dựng kế hoạch huy động vốn; lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh, bảng biểu tính % lợi nhuận khi đầu tư; tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup và Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Egroup.

Sau khi thuyết phục được các nhà đầu tư, Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý, thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu.

Nội dung chính của hợp đồng là việc Thủy chuyển nhượng cho nhà đầu tư cổ phần Công ty Egroup với giá 38.000 đồng một cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng một cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho Thủy.

Để thu hút người mua cổ phần, Thủy cho nhân viên kinh doanh giới thiệu khách hàng mua cổ phần được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần Công ty Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.

Cơ quan điều tra xác định, vì các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn. Do đó, Thủy chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh nội dung: Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư, sẽ được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, còn lại 30% nộp về công ty.

Nhân viên kinh doanh giai đoạn này đều biết công ty huy động vốn để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015 đến 2023, Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Công ty Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư.

Quá trình giải quyết vụ án, Viện kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra thu thập các bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật về việc thanh lý hợp đồng dân sự giữa các bị hại và bị can.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 1/2024, TAND TP Hà Nội và TAND 12 khu vực đã thụ lý xét xử và ban hành 22 bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật.

Trong đó, có 18 bản án liên quan đến 21 bị hại, 4 bản án không liên quan đến bị hại; 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự liên quan đến 2 bị hại và 6 Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự liên quan đến Công ty Egame.

Ngày 27/7/2026, Cơ quan điều tra Bộ Công an có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội và Chánh án TAND TP Hà Nội kháng nghị tái thẩm đối với 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự trên.

Những đề nghị này từ phía cơ quan điều tra đã được Viện kiểm sát và Tòa án chấp thuận. Ngày 17/8/2026, TAND TP Hà Nội đã ra quyết định hủy 18 bản án dân sự và 2 quyết định công nhận thỏa thuận đương sự trên.

Tại kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can và cấp dưới của Thủy là bị can Nguyễn Mạnh Phú về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.