Học sinh Trường Tình thương phường Phan Thiết trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy khu vực 5 hướng dẫn các em học sinh thực nghiệm sử dụng phương tiện chữa cháy

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy Khu vực 5 đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, nguyên nhân thường gặp dẫn đến cháy, nổ, cách nhận biết nguy cơ cháy và những biện pháp phòng ngừa cháy (PCCC), nổ trong sinh hoạt hàng ngày.

Tuyên truyền viên đặt câu hỏi giao lưu với đoàn viên tham gia chương trình

Các em học sinh cũng được hướng dẫn một số kỹ năng thoát nạn cần thiết, nhất là trong trường hợp xảy ra cháy tại lớp học, nhà ở hoặc nơi tập trung đông người. Ngoài ra, các em được mặc trang phục bảo hộ, làm quen và thực hành với các dụng cụ, phương tiện chuyên dụng; tham gia xử lý các tình huống giả định về cháy, nổ.

Tuyên truyền viên hướng dẫn các em nhỏ dùng bình chữa cháy

Thông qua thực hành, các em có cơ hội vận dụng những kiến thức vừa được truyền đạt vào các tình huống cụ thể, qua đó dễ tiếp thu, ghi nhớ và nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Với tinh thần “chơi mà học, học mà chơi”, hoạt động được thực hiện với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn các em cách xử lý khi phát hiện có cháy, kỹ năng hô hoán, báo động cho mọi người xung quanh, gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Không khí buổi tuyên truyền thực nghiệm diễn ra sôi nổi, vui tươi

Tại chương trình, Đội Chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 và đoàn phường Phan Thiết cũng trao học bổng cho 2 em học sinh trị giá 4 triệu đồng và phát quà tại buổi tuyên truyền thực nghiệm chữa cháy. Qua đó đã thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, luôn hướng về trẻ thơ của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.

Đội Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 và đoàn phường Phan Thiết đã trao học bổng và quà cho các em Trường tình thương Phan Thiết

Đội Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5 và đoàn phường Phan Thiết đã trao học bổng và quà cho các em Trường tình thương Phan Thiết

Hoạt động trải nghiệm PCCC dành cho các em học sinh Trường Tình thương phường Phan Thiết là một trong những hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác an sinh xã hội; tạo sự gắn bó giữa lực lượng công an với Nhân dân.