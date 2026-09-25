Cặp đôi từng ngồi tù tiếp tục gieo rắc 'cái chết trắng'

Ngày 25/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Giang (SN 2000) trú xã Văn Kiều và Dương Hồng Nghệ (SN 1985) trú xã Hợp Minh (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Giang và Nghệ đều từng ngồi tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, Giang từng lĩnh án 12 tháng tù, còn Nghệ lĩnh bản án 15 tháng tù. Sau khi ra trại, cả hai thường sử dụng ma túy rồi lao vào con đường buôn bán thứ chất cấm này.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/7/2025, biết Giang có ma túy bán nên Nghệ liên hệ đặt mua 3 gói hồng phiến (loại 200 viên). Giang đồng ý bán và báo giá 18 triệu đồng.

Để có ma túy bán cho khách, Giang liên hệ với người đàn ông ở Quảng Trị mua 3 gói hồng phiến, giá 10 triệu đồng.

Sau khi mua được ma túy, Giang thông báo cho Nghệ biết và dặn đến ngã ba Quán Hành, huyện Nghi Lộc (cũ) để lấy “hàng”.

Khi đến điểm hẹn, Nghệ lái ô tô chở Giang về nhà mình để thử “hàng”. Cho rằng ma túy kém chất lượng nên Nghệ chỉ mua 2 gói, trả 12 triệu đồng.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Gói ma túy còn lại, Giang đưa về nhà chia thành nhỏ để bán lại và sử dụng. Trưa ngày 9/7/2025 khi Giang mang ma túy đi bộ ra khỏi nhà thì bị công an bắt quả tang. Từ lời khai của Giang, công an bắt giữ Nghệ.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Giang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 43 gam ma túy. Dương Hồng Nghệ phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hơn 28 gam ma túy.

Tại phiên xét xử, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai nhận từng ngồi tù, hiểu rõ những quy định của pháp luật nhưng vẫn buôn bán ma túy vì hám lợi.

Hơn nữa việc cả hai cùng sử dụng ma túy nên đã buôn thứ chất này để phục vụ nhu cầu của bản thân.

Lần thứ 2 phạm tội, bị cáo Nguyễn Văn Giang phải nhận mức án 16 năm tù. Cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Dương Hồng Nghệ bị tòa tuyên phạt 13 năm tù.