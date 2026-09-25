Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

Theo Quyết định, thành phố thông qua phương án đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực luật sư, công chứng và hộ tịch.

Trong lĩnh vực luật sư, thủ tục “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên” được giảm thời gian giải quyết từ 5 ngày làm việc xuống còn 2,5 ngày làm việc. Trong đó, thời gian thẩm định hồ sơ giảm 1,5 ngày làm việc; thời gian lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ giảm 0,5 ngày; thời gian lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ giảm 0,5 ngày.

Việc cắt giảm thời hạn giải quyết 50% so với thời gian quy định nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với lĩnh vực công chứng, thủ tục “Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác” cũng được đơn giản hóa theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết.

Cụ thể, trường hợp Sở Tư pháp là nơi người tập sự đã đăng ký tập sự ra quyết định xóa đăng ký tập sự, thời gian giải quyết giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị của người tập sự. Thời gian thẩm định hồ sơ giảm 1 ngày làm việc; thời gian lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ giảm 0,5 ngày; thời gian phát hành và bàn giao kết quả giảm 0,5 ngày.

Trường hợp Sở Tư pháp là nơi người tập sự chuyển đến thực hiện việc đăng ký tập sự, nếu người đăng ký tập sự tự liên hệ được với tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự, thời hạn giải quyết giảm từ 7 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian thẩm định hồ sơ giảm 1,5 ngày làm việc, thời gian lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ giảm 0,5 ngày.

Trường hợp người đăng ký tập sự được Sở Tư pháp bố trí tập sự và đăng ký tập sự hành nghề công chứng, thời hạn giải quyết giảm từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian thẩm định hồ sơ giảm 2,5 ngày làm việc và thời gian lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ giảm 0,5 ngày.

Theo phương án, thời hạn giải quyết thủ tục này được cắt giảm 30-40% so với thời gian quy định, qua đó rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực hộ tịch, thủ tục “Xác nhận thông tin hộ tịch” được giảm thời gian giải quyết từ 3 ngày xuống còn 1,5 ngày. Trong đó, thời gian Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ giảm ¾ ngày; thời gian thẩm định hồ sơ giảm ½ ngày; thời gian phát hành giảm ¼ ngày. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh, thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Việc đơn giản hóa thủ tục này thực hiện theo chủ trương cắt giảm 50% thời hạn giải quyết so với quy định, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục hành chính.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định pháp luật tại quyết định. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện quyết định.