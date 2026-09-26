Nghỉ việc lương 20 triệu đồng về Hà Giang chạy xe ôm chở du khách

Nguyễn Thuật chở du khách khám phá Hà Giang hồi tháng 7/2024.

Mỗi ngày, nhóm Facebook Hà Giang Review Tất Tần Tật tiếp nhận hàng trăm bài viết cùng hàng nghìn bình luận. Du khách tìm kiếm lịch trình, hỏi kinh nghiệm khám phá các cung đường đèo, đặt phòng lưu trú hay phản ánh chất lượng dịch vụ đều có thể chia sẻ thông tin tại đây mà không mất phí.

Đứng sau cộng đồng 2,3 triệu thành viên này là Nguyễn Thuật, chàng trai dân tộc Tày quê Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Trước khi trở thành người điều hành một trong những hội nhóm du lịch đông đảo, anh từng làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh với mức lương hơn 20 triệu đồng mỗi tháng.

Nghỉ việc lương 20 triệu đồng về làm xe ôm

Đầu năm 2023, Thuật quyết định nghỉ việc tại Bắc Ninh. Dù có thu nhập ổn định, cuộc sống xa nhà cùng áp lực công việc khiến chàng trai trẻ muốn tìm một hướng đi khác.

Thời điểm đó, dịch COVID-19 vừa lắng xuống, khách quốc tế bắt đầu quay trở lại Việt Nam. Hà Giang dần thu hút du khách nhờ cảnh quan núi đá hùng vĩ, những cung đường đèo và bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Nguyễn Thuật trong một hội thảo về du lịch.

Nhận thấy tiềm năng du lịch ngay trên quê hương, Thuật dùng tiền tích góp mua một chiếc máy ảnh, rong ruổi qua đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, Lô Lô Chải, Hoàng Su Phì... để ghi lại cảnh sắc địa phương.

Không có sẵn nguồn khách hay nhiều kinh nghiệm, anh bắt đầu bằng công việc tài xế xe máy bản địa, đưa du khách khám phá những cung đường đèo và chụp ảnh miễn phí. Đổi lại, anh nhờ họ chia sẻ hình ảnh, giới thiệu dịch vụ tới bạn bè, người thân.

Những chuyến đi đầu tiên giúp Thuật tích lũy kinh nghiệm thực tế, hiểu nhu cầu du khách và tìm cách tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội.

Tuy nhiên, quá trình tìm khách không dễ dàng. Nhiều hội nhóm yêu cầu trả phí đăng quảng cáo, trong khi du khách có nguy cơ gặp phải tình trạng lừa đảo tiền đặt phòng hoặc tiếp cận thông tin dịch vụ sai sự thật.

Từ trải nghiệm này, Thuật lập nhóm cộng đồng trên mạng xã hội, tạo không gian để người đi du lịch và các đơn vị cung cấp dịch vụ trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin mà không mất phí đăng bài.

Sau 3 năm, cộng đồng phát triển lên khoảng 2,3 triệu thành viên, trở thành nơi chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm dịch vụ và ghi nhận những phản ánh liên quan đến hoạt động du lịch địa phương.

Quy mô ngày càng lớn cũng kéo theo áp lực quản lý. Theo Thuật, khó khăn nhất là cân bằng giữa quyền phản ánh của thành viên và trách nhiệm kiểm chứng thông tin, đặc biệt với những bài viết liên quan đến chất lượng dịch vụ, quyền lợi du khách và uy tín của các cơ sở kinh doanh.

Khi phát hiện nội dung chưa chính xác, anh chủ động xác minh, đính chính, xin lỗi hoặc gỡ bài để hạn chế ảnh hưởng đến các bên liên quan.

Bên cạnh công việc tài xế xe ôm, Thuật còn sắm máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho du khách trên hành trình khám phá quê hương Hà Giang.

Biến sức hút mạng xã hội thành sinh kế trên quê hương

Không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm, cộng đồng trực tuyến còn mở ra cơ hội kinh doanh cho Thuật. Những mối quan hệ hình thành qua các chuyến đi và quá trình vận hành nhóm giúp anh dần tạo dựng uy tín trong lĩnh vực du lịch địa phương.

Từ một tài xế xe máy bản địa, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, sau đó đảm nhận vị trí trưởng phòng mua bán dịch vụ tại một công ty lữ hành.

Cuối năm 2025, Thuật quyết định thành lập doanh nghiệp riêng tại phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe máy và tổ chức tour có người dẫn đường bản địa cho du khách trong nước, quốc tế.

Cộng đồng được xây dựng trong những năm trước trở thành kênh giúp anh tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh.

Thay vì chỉ quảng bá cảnh đẹp, Thuật hướng đến việc chia sẻ thông tin thực tế về điểm đến, dịch vụ và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Anh cho rằng đây cũng là cách để người làm du lịch bản địa tạo dựng niềm tin với du khách.

Hiện Thuật còn là Ủy viên Hội KOL Tuyên Quang, tham gia quảng bá hình ảnh quê hương trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo anh, người sáng tạo nội dung không đơn thuần là người sở hữu lượng theo dõi lớn mà còn có thể trở thành cầu nối, giúp du khách trong nước và quốc tế hiểu hơn về thiên nhiên, văn hóa và con người địa phương.