Tỏa sáng giữa đời thường

CCB Phạm Văn Tấn là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Ảnh: Trung Hiếu

Dáng người rắn rỏi, ánh mắt cương nghị nhưng luôn toát lên sự gần gũi, chân thành, đó là ấn tượng đầu tiên chúng tôi gặp CCB Phạm Văn Tấn. Bắt đầu câu chuyện về những năm tháng khởi nghiệp, ông Tấn chia sẻ: “Năm 1989 sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi cũng trải qua nhiều công việc khác nhau thế nhưng cuộc sống gia đình cũng không dư dả. Làm thế nào để ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập gia đình ngay trên đồng đất quê hương luôn là trăn trở trong tôi. Năm 1993, tôi quyết định nhận thầu hơn 2ha đất trũng, hoang hóa ở thôn Đồng Tâm, xã Quảng Trường (cũ) để khởi nghiệp. Lúc đó, người thân, bạn bè khuyên tôi nên tính toán vì tính khả thi thấp khi vốn liếng và kinh nghiệm còn hạn chế, trong khi vùng đất này khó canh tác”.

Dù biết việc cải tạo đất đai sẽ mất nhiều công sức, nhưng ông Tấn luôn tâm niệm cứ chịu khó và biết cách làm ăn thì đất sẽ không phụ người. Bằng sự cần cù, không ngại khó, ngại khổ, ông Tấn tự chở từng xe đất san nền, đắp bờ, đào ao và khơi thông hệ thống mương nhằm chủ động nguồn tưới tiêu. Khu đất dần được ông quy hoạch lại, chỗ cao ráo để trồng cây ăn quả, vùng trũng được cải tạo để nuôi cá, nuôi ếch. Không chỉ bỏ sức lao động, ông còn nhạy bén tính toán kết hợp các loại cây con theo hướng tuần hoàn để chúng hỗ trợ lẫn nhau, qua đó tiết kiệm tối đa chi phí.

Hơn 3 thập kỷ bền bỉ lao động, với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, thực hành tiết kiệm, kiên trì học hỏi, ông Tấn đã xây dựng thành mô hình kinh tế trang trại hiệu quả. Vùng đất trũng, hoang hóa ngày nào giờ đây đã được phủ xanh bởi hơn 150 cây vải và nhãn, 200 cây dừa, hơn 100 cây bưởi diễn; những ao nuôi ếch, nuôi cá được đầu tư, chăm sóc bài bản. Theo tính toán của ông, mỗi năm trang trại cho thu hoạch khoảng 20 tấn cá, 1,5 tấn ếch thịt và từ cây ăn quả, sau khi trừ chi phí, thu nhập hằng năm đạt trên 300 triệu đồng, giúp gia đình từng bước nâng cao đời sống.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, ông Phạm Văn Tấn còn luôn phát huy tinh thần nêu gương “nói đi đôi với làm” của người đảng viên, người lính trong đời sống hàng ngày. Với ông, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình không chỉ là đòi hỏi của cuộc sống mà còn là trách nhiệm của người lính trên mặt trận mới. Ông Tấn chia sẻ, phần thưởng lớn nhất mà ông có được là sự tin yêu của bà con và giá trị của những việc làm của bản thân để lại cho quê hương.

Chủ tịch CCB xã Quảng Chính Vũ Văn Châu, cho biết: “CCB Phạm Văn Tấn là hội viên năng động, sáng tạo và nhạy bén trong phát triển kinh tế. Điều đáng quý ở ông là luôn tận tình, trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm để cùng hội viên CCB phát triển sản xuất, từ đó nhân rộng thêm những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng ông vẫn tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, góp phần đưa phong trào CCB gương mẫu của xã ngày càng hiệu quả”.