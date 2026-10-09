Người dân trải nghiệm du lịch nông thôn tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam

Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức từ ngày 8 đến 12-10.

Cảnh quan làng quê, nghề truyền thống, ẩm thực và những câu chuyện văn hóa bản địa đang mở ra nhiều lựa chọn cho du khách. Sự quan tâm của người dân đối với Tuần lễ du lịch nông nghiệp, nông thôn tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 cho thấy sức hấp dẫn của những giá trị gần gũi này.

Đến với hội chợ, người dân có thể xem nghệ nhân trình diễn nghề truyền thống. Ảnh: Yến Bùi

Tuy nhiên, từ thích thú tại hội chợ đến quyết định đặt một chuyến đi vẫn là khoảng cách mà các địa phương, đơn vị làm du lịch cần giải quyết. Du khách sẽ trải nghiệm gì, sử dụng dịch vụ nào, mua sản phẩm gì và có lý do để quay trở lại hay không?

Hoạt động mini game trong Tuần lễ du lịch nông nghiệp nông thôn.

Đây cũng là những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị “Quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam”, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 9-10.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Yến Bùi

Theo ông Đoàn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, muốn phát triển sản phẩm và thị trường du lịch nông thôn xanh, trước hết cần xác định “khách cần gì, chúng ta tạo trải nghiệm gì, doanh nghiệp bán được gì và cộng đồng hưởng lợi thế nào”.

Nông thôn Việt Nam có nhiều lợi thế, từ cảnh quan thiên nhiên, vùng sản xuất nông nghiệp đến làng nghề, ẩm thực, lễ hội. Chương trình OCOP cũng góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương. Song, tài nguyên phong phú chưa đủ để tạo nên một điểm đến có sức cạnh tranh.

Ông Giang cho rằng một số sản phẩm du lịch hiện còn thiếu khác biệt, trải nghiệm đơn điệu, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều. Liên kết giữa người dân, hợp tác xã, địa phương và doanh nghiệp lữ hành chưa chặt chẽ khiến nhiều điểm đến khó hình thành tour, tuyến và có nguồn khách ổn định.

Những câu chuyện văn hóa bản địa đang mở ra nhiều lựa chọn cho du khách. Ảnh: Yến Bùi

Nếu du khách chỉ đến tham quan, chụp ảnh rồi rời đi, giá trị kinh tế mang lại cho địa phương sẽ hạn chế. Vì vậy, cần kết nối các nguồn lực thành chuỗi trải nghiệm, tạo cơ hội để khách sử dụng dịch vụ, tìm hiểu văn hóa và mua sắm sản phẩm bản địa.

Để làm được điều đó, đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp đề xuất đưa doanh nghiệp lữ hành tham gia ngay từ khâu khảo sát, thiết kế sản phẩm. Hoạt động quảng bá, xúc tiến cần hướng tới những kết quả cụ thể như hình thành quan hệ hợp tác, xây dựng tour có thể khai thác thực tế.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến cần hướng tới những kết quả cụ thể. Ảnh: Yến Bùi

Một yêu cầu khác là sự thuận tiện. Khi quan tâm đến một điểm đến, du khách cần dễ dàng tìm thông tin, lựa chọn và đặt dịch vụ. Sau chuyến đi, họ vẫn có thể tiếp tục mua những sản phẩm địa phương từng sử dụng, yêu thích. Công nghệ số vì thế cần gắn trực tiếp với việc phục vụ khách và bán hàng.

Cùng với bài toán thu hút khách, các chuyên gia lưu ý việc gìn giữ cảnh quan và đời sống cộng đồng. Sức hấp dẫn của một vùng quê có thể suy giảm nếu du lịch phát triển thiếu kiểm soát, gây áp lực lên nguồn nước, rác thải, hạ tầng hoặc làm biến đổi không gian văn hóa.

Đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm các hoạt động. Ảnh: Yến Bùi

Sự thích thú của công chúng tại hội chợ là cơ hội để du lịch nông thôn tiếp cận thêm khách hàng. Để biến cơ hội thành những chuyến đi thực tế, mỗi điểm đến cần có trải nghiệm đáng nhớ, dịch vụ thuận tiện và giữ được bản sắc. Khi người dân có thêm thu nhập từ nghề truyền thống, nông sản và dịch vụ, họ cũng có thêm điều kiện gìn giữ những giá trị đã thu hút du khách đến với quê hương mình.