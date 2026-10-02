Tin buồn cho các iFan đang chờ đợi chiếc iPhone Duo

Thông tin từ một nguồn tin thân cận với chuỗi cung ứng Foxconn cho biết số liệu về iPhone Duo được ghi nhận đến ngày 17/9. Với mức thành phẩm hiện tại, dây chuyền sản xuất những chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple vẫn còn một khoảng cách đáng kể so với yêu cầu mà hãng đặt ra đối với các sản phẩm thương mại.

Theo đánh giá dựa trên tiêu chuẩn chất lượng hiện tại của Apple, dây chuyền có thể cần thêm khoảng 6 tháng đến một năm để đạt hiệu suất ổn định và tối ưu. Trong quá trình chuẩn bị sản xuất quy mô lớn, Foxconn được cho là vẫn phải liên tục điều chỉnh máy móc, quy trình lắp ráp cũng như các thông số kỹ thuật liên quan đến thiết bị.

Quá trình lắp ráp iPhone Duo được cho là đang gặp nhiều khó khăn.

Áp lực càng lớn khi thời gian dành cho việc hoàn thiện dây chuyền bị thu hẹp bởi một số linh kiện quan trọng cũng đang gặp vấn đề. Jiemian News cho biết tấm nền OLED dành cho màn hình gập và các linh kiện bản lề do Samsung Display cung cấp từng rơi vào tình trạng giao hàng chậm, đồng thời phải trải qua thay đổi về thiết kế.

Đối với một sản phẩm có kết cấu phức tạp như iPhone Duo, những thay đổi ở linh kiện đầu vào có thể kéo theo việc điều chỉnh dây chuyền lắp ráp. Điều này khiến Foxconn có ít thời gian hơn để hoàn thiện quy trình trước khi chuyển sang sản xuất với quy mô lớn.

Cụm bản lề được xem là một trong những hạng mục phức tạp nhất trên iPhone Duo. Apple được cho là từng thử nghiệm sử dụng kim loại lỏng cho một số bộ phận của bản lề, nhưng sau đó phải đánh giá lại phương án này khi sản phẩm tiến gần đến giai đoạn sản xuất hàng loạt. Toàn bộ cơ cấu bản lề được cho là gồm hơn 100 linh kiện, trong khi phần vỏ sử dụng công nghệ in 3D.

Không chỉ gặp bài toán về tỷ lệ thành phẩm, các đơn vị gia công còn phải cân đối giữa tốc độ sản xuất và khả năng kiểm soát chất lượng. Theo MyDrivers, một trong những đơn vị tham gia gia công đã đề nghị Apple lựa chọn giữa việc ưu tiên tỷ lệ thành phẩm hoặc tăng công suất dây chuyền.

Nếu ưu tiên sản lượng, số lượng máy xuất xưởng có thể tăng nhưng nguy cơ phát sinh sản phẩm lỗi cũng cao hơn, đồng thời kéo theo chi phí xử lý phế phẩm. Ngược lại, việc đặt mục tiêu cao hơn về tỷ lệ thành phẩm có thể khiến tốc độ sản xuất bị hạn chế trong giai đoạn đầu.

Apple hiện được cho là vẫn giữ kế hoạch mở bán iPhone Duo theo lộ trình đã định. Người dùng có thể bắt đầu đặt trước sản phẩm từ ngày 16/10. Tuy nhiên, những khó khăn trong quá trình sản xuất khiến khả năng cung ứng thực tế sẽ là vấn đề được quan tâm khi thời điểm này đến gần.

Tại Việt Nam, iPhone Duo được chào bán với giá từ 65 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Bản 512GB có giá 71,5 triệu đồng, trong khi các tùy chọn 1TB và 2TB lần lượt ở mức 84,5 triệu đồng và 104 triệu đồng. Dù mức giá đã được công bố, nguồn cung ban đầu tại Việt Nam vẫn chưa được xác định rõ.