Công nghệ số tạo động lực mới cho hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc

Máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp tại tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Trong quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, định vị vệ tinh Bắc Đẩu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng nguồn lực và quản lý các vùng canh tác quy mô lớn.

Hắc Long Giang, một trong những địa phương sản xuất lương thực chủ lực của Trung Quốc, đang đẩy mạnh mô hình này trên cơ sở lợi thế về diện tích đất canh tác, mức độ cơ giới hóa và sản xuất tập trung.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang Tùng Lệ cho biết địa phương đã xây dựng nền tảng thông minh về máy móc nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh, cho phép theo dõi, điều phối và huy động máy móc giữa các khu vực. Khi một địa phương có nhu cầu lớn về máy móc trong thời gian thu hoạch, hệ thống có thể điều phối thiết bị từ các khu vực khác, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc và giảm thời gian chờ đợi.

Bà Tùng Lệ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) giới thiệu với các phóng viên về quá trình hiện đại hóa nông nghiệp của tỉnh này. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Hắc Long Giang cũng xây dựng hệ thống bảo vệ thực vật thông minh trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm tăng khả năng theo dõi, phòng, chống sâu bệnh trên diện rộng.

Cùng với đó, tỉnh triển khai một số nông trường thông minh và nông trường không người lái, trong đó có mô hình “nông trường không người lái 5G” tại Nông trường Thất Tinh thuộc Kiến Tam Giang.

Tại đây, máy móc có thể tự động rời kho, thực hiện các công việc theo lịch trình được thiết lập và trở về kho, từng bước giảm sự phụ thuộc vào việc điều khiển trực tiếp của con người.

Theo bà Tùng Lệ, một trong những kinh nghiệm quan trọng của Hắc Long Giang là đưa dữ liệu vào quản lý sản xuất. Các thiết bị cảm biến và hệ thống kết nối thu thập dữ liệu về máy móc, điều kiện đồng ruộng và quá trình canh tác, sau đó đưa lên nền tảng số để theo dõi, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

Cách làm này giúp nâng cao khả năng quản lý các vùng sản xuất có quy mô lớn, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào phương thức quản lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm.

Các loại máy móc tự động hóa phục vụ sản xuất tại Công ty Công nghệ Huida tại Hắc Long Giang (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Từ thực tiễn tại Hắc Long Giang, doanh nghiệp công nghệ cũng đóng vai trò ngày càng rõ nét trong quá trình số hóa nông nghiệp.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ Huida Sở Hải Ba cho biết doanh nghiệp hiện phát triển 7 nhóm sản phẩm với hơn 20 loại thiết bị phục vụ các khâu từ canh tác, gieo trồng đến thu hoạch, trên nền tảng IoT, AI và công nghệ định vị Bắc Đẩu.

Một số sản phẩm tập trung vào sản xuất chính xác. Hệ thống lái tự động hỗ trợ máy móc di chuyển theo tuyến đường định trước, phục vụ làm đất, gieo hạt và chăm sóc cây trồng.

Theo nhật báo Hắc Long Giang, hệ thống HD408 có thể hỗ trợ gieo hạt, tạo luống với độ chính xác đến cấp centimet, đồng thời ghi nhận các thông số như độ sâu làm việc và tốc độ máy.

Các loại máy móc tự động hóa phục vụ sản xuất tại Công ty Công nghệ Huida tại Hắc Long Giang (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Tại thành phố Ninh An, hệ thống tưới thông minh căn cứ vào độ ẩm đất và đặc điểm cây trồng để điều chỉnh lượng nước, phân bón. Theo bà Sở Hải Ba, hệ thống tích hợp tưới và bón phân của doanh nghiệp có thể giảm khoảng 80% nhu cầu lao động, tiết kiệm hơn 30% lượng nước và góp phần tăng năng suất khoảng 5-10%, tùy điều kiện sản xuất.

Huida cũng phát triển các giải pháp “nông trại không người lái,” đồng thời chú trọng nâng cấp máy móc nông nghiệp hiện có thay vì chỉ thay thế bằng thiết bị mới.

Theo bà Sở Hải Ba, doanh nghiệp phối hợp với cơ quan quản lý và các địa phương để khảo sát nhu cầu thực tế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Theo cơ quan chức năng Hắc Long Giang, trong ba năm, Huida đã đầu tư khoảng 160 triệu nhân dân tệ (khoảng 24 triệu USD) cho nghiên cứu và phát triển, tương đương 28,5% tổng doanh thu trong cùng thời kỳ.

Máy thu hoạch lúa hoàn toàn tự động trên các cánh đồng tại Hắc Long Giang (Trung Quốc). (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Một số sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hắc Long Giang hiện tiếp tục thúc đẩy mô hình “AI + nông nghiệp,” tập trung vào phát triển máy móc thông minh và hệ thống cảm nhận, phân tích, dự báo, ra quyết định dựa trên dữ liệu từ không gian, trên không và mặt đất.

Thực tiễn tại địa phương cho thấy việc kết hợp công nghệ với nhu cầu sản xuất, tận dụng và nâng cấp máy móc hiện có, tăng đầu tư cho nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch vụ kỹ thuật đang được sử dụng như những giải pháp để đưa nông nghiệp số từ các mô hình thử nghiệm vào sản xuất quy mô lớn./.