Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện lãnh đạo các cục thuộc Bộ Y tế, giám đốc các bệnh viện lớn và chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch.

Đại hội diễn ra từ ngày 2 - 4/10 với nhiều phiên hội thảo chuyên đề và trao đổi chuyên môn về các lĩnh vực tim mạch. Nội dung tập trung vào những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị, can thiệp, dự phòng và quản lý các bệnh lý tim mạch; đồng thời tăng cường kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực hành lâm sàng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chương trình trao đổi nhiều vấn đề đang được quan tâm như: quản lý toàn diện tăng huyết áp tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030; ứng dụng Khuyến cáo chẩn đoán và quản lý hội chứng mạch vành mạn 2026 trong thực hành lâm sàng; cập nhật khuyến cáo tăng huyết áp của Hội Tim mạch học Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 không chỉ là sự kiện khoa học lớn được tổ chức trên địa bàn thành phố, mà còn là một cơ hội rất quý báu cho ngành y tế Đà Nẵng.

Đây là dịp để các bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế của thành phố học hỏi, cập nhật những tiến bộ mới, trao đổi kinh nghiệm, kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế; từ đó đưa những kiến thức và công nghệ mới vào thực tiễn chăm sóc người bệnh.

Thành phố luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ y tế học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác trong nước và quốc tế, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Nhưng trên hết, mọi tiến bộ của y học phải hướng đến mục tiêu chung là người dân được dự phòng tốt hơn, phát hiện bệnh sớm hơn, điều trị hiệu quả hơn và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Trong khuôn khổ đại hội có phiên hội thảo về hội chứng mạch vành mạn, tập trung phân tích việc vận dụng các khuyến cáo mới vào thực tế, từ đánh giá, chẩn đoán đến lựa chọn chiến lược quản lý và theo dõi người bệnh. Các chuyên gia cũng trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực hành lâm sàng...