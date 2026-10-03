Nghệ An thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh

Lễ tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu Nghệ An năm 2023. (Ảnh tư liệu)

Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm này có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai, cung cấp dịch vụ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu để nâng cao năng lực cạnh tranh; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Cùng với đó là tham mưu huy động và phát triển nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo; trong đó nghiên cứu hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật; làm đầu mối phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 100% (nhóm 2), thực hiện theo định hướng, chương trình, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh hoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, theo quy chế phối hợp và phân công của tỉnh.

Về nhân sự, Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đề án vị trí việc làm, phương án tự chủ tài chính, đề án tự chủ của đơn vị.

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm được tổ chức theo mô hình tinh gọn, sử dụng chủ yếu nguồn nhân lực hiện có của Sở Khoa học và Công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường đại học Vinh thông qua cơ chế kiêm nhiệm, biệt phái và phối hợp chuyên môn.