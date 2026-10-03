Các nhà nghiên cứu trao đổi triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tạo trầm hương từ cây dó bầu bằng phương pháp sinh học. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đề tài hướng đến xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để tạo trầm hương từ cây dó bầu bằng phương pháp sinh học, phù hợp với điều kiện sinh thái và sản xuất tại Đà Nẵng; đồng thời xây dựng quy trình kỹ thuật và mô hình tạo trầm ở quy mô thử nghiệm.

Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, đến cuối tháng 6/2026, trên địa bàn thành phố có 13 tổ chức, cá nhân đăng ký trồng 69.219 cây dó bầu.

Trong đó, hộ ông Mai Xuân Sanh (xã Hòa Bắc) có 20.000 cây trồng từ năm 2005 - 2007; hộ ông Lê Văn Thắng (xã Bà Nà) có 14.000 cây trồng năm 2007; hộ bà Trần Thị Lâm (phường Sơn Trà) có 10.851 cây trồng năm 1999; hộ ông Nguyễn Viết Nguyên (xã Hòa Bắc) có 8.000 cây trồng năm 2003... Số liệu về diện tích và số lượng cây dó bầu tại các địa phương tiếp tục được cập nhật.

Người dân xã Lãnh Ngọc trồng, chăm sóc cây dó bầu trong vườn nhà. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trên cơ sở nguồn cây hiện có, nhóm nghiên cứu đánh giá điều kiện sinh trưởng và đặc điểm sinh học của cây dó bầu tại Đà Nẵng, tập trung vào các yếu tố liên quan đến khả năng hình thành trầm hương. Đồng thời, lựa chọn, đánh giá một số tác nhân sinh học có khả năng kích thích quá trình hình thành trầm trong điều kiện nghiên cứu.

Đề tài dự kiến được thực hiện trong 28 tháng, từ tháng 9/2026 - 1/2029, với tổng kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu nhằm làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển vùng trồng, nâng cao chất lượng và giá trị trầm hương từ cây dó bầu tại Đà Nẵng.

Cây dó bầu (Aquilaria crassna) thuộc họ trầm (Thymelaeaceae), là loài cây gỗ có khả năng hình thành trầm hương. Tại Việt Nam, một số loài thuộc chi Aquilaria có khả năng tạo trầm, trong đó dó bầu là loài được trồng phổ biến.