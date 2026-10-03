iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng 'lách tách'

Chỉ hơn 1 tuần sau khi iPhone 18 Pro chính thức lên kệ, một số người dùng đã bắt đầu phàn nàn về những vấn đề với mẫu smartphone mới nhất của Apple.

Đáng chú ý, loa trên một số thiết bị được cho là phát ra tiếng “tách”, “lách tách”, “bụp” hoặc âm thanh rè khó chịu trong một số tình huống nhất định.

Nhiều người dùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang phản ánh hiện tượng bất thường khi loa của thiết bị phát ra tiếng lách tách, tạch nhẹ hoặc tiếng “pop” ngẫu nhiên. Ảnh: Macworld

Như thường thấy với những lỗi phần cứng hoặc phần mềm chưa rõ nguyên nhân, người dùng bị ảnh hưởng nhanh chóng tập trung trên Reddit để chia sẻ trải nghiệm và tìm hiểu xem vấn đề có phổ biến hay không.

Một người dùng cho biết chiếc iPhone 18 Pro Max mới của họ bắt đầu phát ra tiếng “tách” hoặc “bụp” ngắn từ loa ngay sau khi hoàn tất quá trình thiết lập.

Âm thanh có thể xuất hiện từ loa phía trên hoặc phía dưới, dù người đăng bài chưa xác định chính xác nguồn phát.

Người này mô tả tiếng động nghe gần giống như “ai đó vừa rút dây aux khỏi thiết bị”.

Đáng nói, hiện tượng không chỉ xảy ra một lần. Theo người dùng này, tiếng động xuất hiện nhiều lần trong quá trình chuyển đổi giữa các ứng dụng, điều chỉnh âm lượng và có thể cả khi sử dụng tính năng đọc chính tả bằng giọng nói.

Tuy nhiên, tần suất xảy ra lỗi dường như giảm dần theo thời gian. Người này cho biết trong vài giờ trước khi đăng bài, hiện tượng đã không còn xuất hiện.

Sau đó, người dùng tiếp tục cập nhật rằng khi mở nhạc ở mức âm lượng lớn, loa cũng phát ra âm thanh “rè” hoặc thiếu trong trẻo.

Hàng loạt người dùng xác nhận gặp hiện tượng tương tự

Mức độ đáng chú ý của vấn đề nằm ở số lượng người dùng xác nhận đã gặp hiện tượng tương tự.

Tại thời điểm bài viết được thực hiện, có 29 phản hồi trực tiếp, chưa bị xóa và không phải phản hồi của người kiểm duyệt.

Trong số này, ít nhất 21 người cho biết họ cũng từng gặp một hoặc nhiều vấn đề về âm thanh nói trên.

Một số trường hợp cho thấy lỗi có thể liên quan đến phần mềm và đã được cải thiện sau khi cập nhật iOS.

Một người dùng cho biết tiếng lách tách chỉ xuất hiện trong các cuộc gọi điện thoại và hoàn toàn biến mất sau khi cập nhật lên iOS 27.0.1.

Một người khác cho biết việc vào phần cài đặt điện thoại và chuyển chế độ âm thanh từ “Voice Isolation” sang “Standard” giúp tình trạng tiếng rè giảm đáng kể.

Những phản hồi này cho thấy nguyên nhân có thể không hoàn toàn giống nhau trên tất cả iPhone 18 Pro.

Một số trường hợp có khả năng liên quan đến xử lý âm thanh hoặc phần mềm, trong khi những trường hợp khác vẫn chưa thể xác định rõ nguồn gốc.

Tuy nhiên, cũng có những báo cáo nghiêm trọng hơn. Một người dùng, trong phần bình luận cho biết họ nghe thấy tiếng “tách” hoặc “lách tách” ngẫu nhiên gần như mỗi khi tương tác với màn hình.

Thậm chí, âm thanh đôi lúc xuất hiện ngay khi người dùng chạm vào màn hình để đánh thức iPhone.

Xuất hiện nhiều lời phàn nàn trên MacRumors

Những phản ánh tương tự không chỉ xuất hiện trên Reddit. Diễn đàn MacRumors cũng ghi nhận thêm nhiều người dùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mô tả các hiện tượng âm thanh bất thường.

Các mô tả bao gồm tiếng “lách tách”, những tiếng “bụp” xuất hiện không liên tục, tiếng “tách rất nhỏ” phát ra từ loa thoại và sự thay đổi khó chịu ở dải âm cao khi so sánh với iPhone 17 Pro Max.

Điểm đáng chú ý là có khá nhiều người dùng độc lập xác nhận gặp hiện tượng tương tự.

Điều này khiến vấn đề khó có thể đơn giản được xem là lỗi do người dùng thao tác sai hoặc chỉ xảy ra trên một thiết bị riêng lẻ bị lỗi.

Dù vậy, cần lưu ý rằng những phản ánh trên các diễn đàn trực tuyến chưa thể xác định tỷ lệ iPhone 18 Pro thực sự gặp vấn đề.

Những người gặp lỗi thường có xu hướng chủ động lên mạng chia sẻ nhiều hơn những người sử dụng thiết bị bình thường. Vì thế, số lượng bình luận không thể được xem là đại diện cho toàn bộ người dùng iPhone 18 Pro.

Apple hiện chưa đưa ra tuyên bố công khai về hiện tượng loa phát tiếng lách tách, rè hoặc bụp trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Trong trường hợp vấn đề bắt nguồn từ phần mềm, Apple hoàn toàn có thể xử lý thông qua một bản cập nhật iOS trong tương lai.

Người dùng có thể kiểm tra phiên bản phần mềm mới bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó làm theo hướng dẫn để cài đặt phiên bản iOS mới nhất.

(Theo Macworld, MacRumors)