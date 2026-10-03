Điểm số Geekbench của flagship RedMagic 12 Pro+ hé lộ sức mạnh Snapdragon mới cùng RAM 16GB

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức vào ngày 15 tháng 10, mẫu flagship chuyên game thế hệ mới RedMagic 12 Pro+ của nubia đã bất ngờ xuất hiện trên cơ sở dữ liệu benchmark. Dữ liệu thử nghiệm phản ánh bước tiến đáng kể về sức mạnh tính toán cũng như cấu hình phần cứng của thiết bị trước khi bước ra thị trường thương mại.

Sức mạnh tính toán từ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Theo ghi nhận từ công cụ đo hiệu năng Geekbench phiên bản 7.1.0 dành cho Android, RedMagic 12 Pro+ đạt 3,354 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và 11,448 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Kết quả này phản ánh năng lực xử lý thô vượt trội, đáp ứng tốt các tác vụ đồ họa và tính toán phức tạp.

RedMagic 12 Pro Plus được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Hiệu năng ấn tượng của thiết bị đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Phiên bản thử nghiệm được trang bị bộ nhớ RAM 16GB, bảo đảm khả năng đa nhiệm mượt mà đối với những tựa game nặng. Khi thương mại hóa, nubia dự kiến sẽ mang đến thêm nhiều tùy chọn dung lượng lưu trữ khác nhau cho người dùng.

Tối ưu phần mềm và bước chuyển trong thiết kế công thái học

Bên cạnh cấu hình phần cứng, cơ sở dữ liệu benchmark xác nhận RedMagic 12 Pro+ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 ngay từ khi xuất xưởng. Việc tích hợp nền tảng phần mềm mới nhất giúp tối ưu hóa tốt hơn tài nguyên phần cứng, đồng thời kéo dài chu kỳ hỗ trợ thiết bị.

Mẫu điện thoại chuyên game mới của nubia sẽ sớm ra mắt

Đáng chú ý, thiết kế ngoại hình của RedMagic 12 Pro+ cũng có sự điều chỉnh theo hướng chú trọng công thái học. Hãng cho biết đây sẽ là mẫu smartphone gaming mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái nhất từ trước đến nay. Thân máy được tinh chỉnh mỏng và nhẹ hơn thế hệ tiền nhiệm, kết hợp các góc khung viền bo tròn nhẹ nhằm hạn chế tối đa cảm giác cấn tay khi thao tác trong thời gian dài.

Mọi thông số chi tiết cùng giá bán chính thức của RedMagic 12 Pro+ sẽ được nubia công bố đầy đủ tại sự kiện ra mắt ngày 15 tháng 10 tới.