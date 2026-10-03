Điện thoại 2–3 triệu đồng tháng 10: 5 máy giảm sâu, sở hữu cả 5G, NFC và 128GB

Phân khúc điện thoại phổ thông đang trở nên cạnh tranh hơn khi các hãng liên tục tung chương trình giảm giá cho những mẫu máy đời mới hoặc sản phẩm cần kích cầu. Thay vì phải chấp nhận những smartphone cấu hình quá thấp, người dùng với ngân sách khoảng 3 triệu đồng hiện đã có thể tiếp cận nhiều tính năng vốn trước đây chỉ xuất hiện trên máy đắt tiền hơn.

Phân khúc điện thoại phổ thông tầm giá 3 triệu đồng nhiều mẫu giảm mạnh tháng 10/2026.

Điểm đáng chú ý là sự khác biệt giữa các mẫu máy không chỉ nằm ở thương hiệu. Một số sản phẩm tập trung vào màn hình và pin, trong khi những mẫu khác gây chú ý nhờ 5G, NFC hoặc bộ nhớ trong 128GB.

Benco V90 Plus: Giá thấp nhất nhưng chỉ có 64GB

Với mức giá khoảng 2,5 triệu đồng, Benco V90 Plus là mẫu máy có giá dễ tiếp cận nhất trong nhóm. Sản phẩm hướng đến người dùng phổ thông, cần một smartphone chính hãng để gọi điện, nhắn tin, sử dụng mạng xã hội, xem video và các ứng dụng cơ bản.

Benco V90 Plus là mẫu máy có giá dễ tiếp cận nhất trong tầm giá 3 triệu đồng.

Máy được trang bị màn hình 6,56 inch với tần số quét 90Hz, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và pin 5.000mAh. Camera chính 13MP cùng khả năng sạc 18W cũng đáp ứng được những nhu cầu chụp ảnh và sử dụng hàng ngày ở mức cơ bản.

Ưu thế lớn nhất của Benco V90 Plus nằm ở giá bán. Với chưa tới 2,5 triệu đồng, người dùng đã có một smartphone màn hình lớn, pin dung lượng cao và RAM 4GB.

Tuy nhiên, bộ nhớ 64GB là điểm cần cân nhắc. Nếu thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc cài nhiều ứng dụng, không gian lưu trữ có thể nhanh chóng trở thành vấn đề. Camera 13MP cũng không phải lựa chọn lý tưởng cho người đặt nặng chất lượng nhiếp ảnh.

TCL 60R 5G: Điểm sáng đáng chú ý dưới 3 triệu đồng

Trong nhóm sản phẩm này, TCL 60R 5G gây chú ý nhờ khả năng sở hữu nhiều tính năng khá hiếm ở smartphone dưới 3 triệu đồng.

TCL 60R 5G sở hữu nhiều tính năng khá hiếm ở smartphone dưới 3 triệu đồng.

Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 128GB có mức giá gần 3 triệu đồng tại một số cửa hàng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với mức giá niêm yết trước đó. Đây cũng là mẫu máy duy nhất trong nhóm mang tên gọi 5G, phù hợp với người muốn sử dụng smartphone lâu dài khi mạng thế hệ mới ngày càng phổ biến.

TCL 60R 5G sở hữu màn hình 6,7 inch với tần số quét 120Hz, chip MediaTek Dimensity 6300, RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB. Máy có pin 5.200mAh và hỗ trợ NFC.

Sự kết hợp giữa 5G, NFC, màn hình 120Hz, pin hơn 5.000mAh và bộ nhớ 128GB khiến TCL 60R trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất trong nhóm giá này.

Dù vậy, RAM 4GB vẫn là giới hạn nếu người dùng thường xuyên chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Dimensity 6300 phù hợp hơn với các tác vụ phổ thông và chơi game nhẹ, thay vì những tựa game đồ họa nặng.

Nubia A76: Camera 50MP, NFC và bộ nhớ 128GB

Nubia A76 hiện có giá khoảng 3 triệu đồng cho phiên bản 4GB/128GB hỗ trợ NFC. Mức giá này chạm mốc 3 triệu đồng nhưng vẫn nằm trong vùng smartphone giá rẻ.

Nubia A76 hiện có giá khoảng 3 triệu đồng cho phiên bản 4GB/128GB hỗ trợ NFC.

Sản phẩm sở hữu màn hình 6,75 inch HD+ với tần số quét 90Hz, chip Unisoc T7250, RAM 4GB và bộ nhớ 128GB. Camera chính 50MP cùng pin 5.000mAh là những thông số đáng chú ý.

NFC tiếp tục là một lợi thế của Nubia A76. Với người dùng thường xuyên sử dụng các tính năng thanh toán không tiếp xúc hoặc các ứng dụng liên quan đến NFC, đây là trang bị có giá trị thực tế.

Điểm hạn chế nằm ở màn hình chỉ đạt độ phân giải HD+ và máy không hỗ trợ 5G. Hiệu năng của chip T7250 cũng chủ yếu phục vụ các tác vụ cơ bản.

Đáng chú ý, Nubia A76 từng được một số chương trình bán lẻ đưa xuống mức thấp hơn, khoảng 2,8 triệu đồng. Vì vậy, người mua nên theo dõi các đợt khuyến mại, bởi chỉ cần giá giảm thêm vài trăm nghìn đồng, sản phẩm sẽ cạnh tranh hơn đáng kể.

Redmi A7: Thương hiệu mạnh nhưng cấu hình gây tranh luận

Redmi A7 là trường hợp khá đặc biệt khi giá bán khoảng 3,3 triệu đồng, cao hơn cả TCL 60R 5G dù cấu hình bộ nhớ chỉ ở mức 3GB RAM và 64GB ROM.

Redmi A7 có pin 5.200mAh, phù hợp với người dùng cần thời lượng sử dụng dài.

Lợi thế của Redmi A7 nằm ở thương hiệu Xiaomi, hệ sinh thái sản phẩm phong phú và độ phổ biến cao tại Việt Nam. Máy có pin 5.200mAh, phù hợp với người dùng cần thời lượng sử dụng dài.

Tuy nhiên, 3GB RAM và 64GB bộ nhớ trong đang trở thành điểm yếu khi đặt cạnh những đối thủ 4GB/128GB có giá dưới 3 triệu đồng. Redmi A7 cũng không có NFC.

Nếu giá bán được điều chỉnh xuống dưới 3 triệu đồng, sức cạnh tranh của Redmi A7 sẽ được cải thiện đáng kể.

Meizu Mblu 22: 128GB trong tầm giá chưa tới 3 triệu đồng

Meizu Mblu 22 4GB/128GB có giá gần 3 triệu đồng, qua đó tạo lợi thế rõ rệt về dung lượng lưu trữ.

Máy hướng đến nhóm khách hàng phổ thông với màn hình lớn 6,79 inch, tần số quét 90Hz, chip Unisoc SC9863A, camera chính 13MP và pin 5.000mAh.

Meizu Mblu 22 hướng đến nhóm khách hàng phổ thông.

So với Benco V90 Plus, Mblu 22 có lợi thế rõ ràng về bộ nhớ khi dung lượng ROM tăng gấp đôi. Người dùng có thể cài đặt nhiều ứng dụng hơn và lưu trữ ảnh, video thoải mái hơn.

Tuy nhiên, hiệu năng của chip SC9863A khá cơ bản. Đây không phải lựa chọn dành cho người cần chơi game nặng hoặc xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

Nhìn tổng thể, thị trường smartphone giá rẻ tháng 10/2026 đang cho thấy một xu hướng đáng chú ý: mức giá dưới 3 triệu đồng không còn đồng nghĩa với việc phải hy sinh toàn bộ những tính năng hiện đại.

Dù vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào giá niêm yết. Với smartphone giá rẻ, RAM, bộ nhớ, chip xử lý, khả năng kết nối và chính sách bảo hành có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm trong vài năm sử dụng. Đặc biệt, các chương trình giảm giá trong tháng 10 có thể thay đổi theo từng thời điểm và từng đại lý.

Vì vậy, trước khi xuống tiền, người dùng nên kiểm tra giá bán thực tế, phiên bản bộ nhớ, tình trạng hàng và ưu đãi tại các hệ thống bán lẻ lớn. Chênh lệch vài trăm nghìn đồng có thể khiến cán cân giữa một chiếc điện thoại 64GB và một mẫu 128GB, hoặc giữa 4G và 5G, thay đổi đáng kể.