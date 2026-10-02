iPhone 20 Pro Max lộ diện thiết kế thân kính cong 4 cạnh và màn hình kích thước gần 7 inch

Thế hệ điện thoại đánh dấu cột mốc 20 năm của Apple dự kiến chứng kiến bước chuyển dịch thiết kế lớn nhất trong lịch sử sản phẩm. Theo các báo cáo rò rỉ chuỗi cung ứng, dòng iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max ra mắt vào năm 2027 sẽ sở hữu không gian hiển thị mở rộng tối đa cùng bộ khung vỏ bằng kính uốn cong liền mạch.

Apple đang dốc toàn lực cho dòng iPhone 20 Pro. Ảnh: Ice Universe/X

Màn hình tiệm cận 7 inch phá vỡ kỷ lục kích thước hiển thị

Dữ liệu từ tài khoản công nghệ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo cho thấy Apple sẽ tiếp tục nới rộng kích thước tấm nền trên các dòng máy cao cấp. Cụ thể, iPhone 20 Pro dự kiến sở hữu kích thước đường chéo 6,41 inch, trong khi phiên bản iPhone 20 Pro Max sẽ đạt mức 6,96 inch.

So với thế hệ tiền nhiệm, thông số này đánh dấu mức tăng đáng kể về không gian trải nghiệm thực tế khi kết hợp cùng công nghệ viền bezel siêu mỏng.

Kích thước 6,96 inch đưa iPhone 20 Pro Max trở thành mẫu iPhone thanh truyền thống có màn hình lớn nhất từ trước tới nay. Bên cạnh phân khúc điện thoại dạng thanh, Apple cũng khai thác không gian hiển thị rộng rãi qua mẫu máy màn hình gập iPhone Duo với kích thước tấm nền trong đạt 7,6 inch.

Kết cấu quad-curved: Bước chuyển dịch sang khối kính nguyên khối

Đột phá công nghệ cốt lõi của thế hệ mới nằm ở giải pháp gia công thân máy. Báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg và nguồn tin Digital Chat Station xác nhận Apple đang nghiên cứu ứng dụng cấu trúc kính cong bốn cạnh (quad-curved) trên toàn bộ mặt trước và mặt sau.

Ở cấu trúc này, lớp kính cường lực uốn cong bao phủ tràn sang các cạnh viền, kẹp lấy một khung kim loại gia cố chịu lực đặt ở vị trí trung tâm. Cách bố trí này giúp phần viền hiển thị gần như biến mất khi người dùng nhìn trực diện, tạo hiệu ứng thị giác như một khối kính nguyên khối đồng nhất. Đây là bước tiến khác biệt hoàn toàn so với khung nhôm kết hợp kính ceramic phẳng trên dòng iPhone 18 Pro.

Hình ảnh được cho là mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/ X

Thu nhỏ cụm Dynamic Island và cơ sở định giá phân khúc mới

Song song với thiết kế thân vỏ, khu vực tương tác Dynamic Island sẽ tiếp tục được tối giản hóa. Cụm khuyết hình viên thuốc hiện tại sẽ được thu nhỏ kích thước đáng kể, hướng tới giải pháp lỗ đục siêu nhỏ chứa camera selfie nhằm tối ưu hóa diện tích hiển thị cho các tác vụ giải trí, xem video độ phân giải cao và đa nhiệm.

Tuy nhiên, các cải tiến vật liệu phức tạp cùng diện tích tấm nền lớn hơn nhiều khả năng sẽ đẩy chi phí sản xuất lên cao. Theo nhận định từ CNET, màn hình kích thước lớn kết hợp diện mạo mang tính bước ngoặt của phiên bản kỷ niệm 20 năm thành lập dòng sản phẩm sẽ là cơ sở để Apple thiết lập một mặt bằng giá bán mới khi chính thức trình làng vào tháng 9/2027.