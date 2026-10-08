Tiếp sức phát triển du lịch cộng đồng

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn (ngoài cùng bên trái) tuyên truyền về chương trình cho vay đến hộ dân phát triển mô hình homestay

Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, những năm qua, các hộ dân trên địa bàn xã Bắc Sơn đã mạnh dạn đầu tư cải tạo nhà cửa, xây dựng homestay, phát triển dịch vụ ăn uống, trải nghiệm văn hóa, qua đó tăng thu nhập và quảng bá nét đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, để hoàn thiện cơ sở lưu trú, khuôn viên phục vụ du khách, các hộ cần nguồn vốn khá lớn. Để có thêm nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất, Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn đã đẩy mạnh cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tiếp sức cho các hộ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng.

Tiêu biểu như gia đình anh Dương Văn Lực, Homestay Lực Vân, thôn Quỳnh Sơn. Từ ngôi nhà sàn của gia đình, đầu năm 2026, anh Lực bắt đầu cải tạo, nâng cấp để phát triển mô hình homestay. Anh Lực chia sẻ: Trước đây, gia đình đã có ý định phát triển dịch vụ lưu trú nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu của du khách. Được cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn tuyên truyền, hướng dẫn, tôi đã vay 200 triệu đồng để đầu tư cho mô hình. Nhờ nguồn vốn vay, gia đình tôi có điều kiện cải tạo nhà cửa, nâng cấp khu vệ sinh, chỉnh trang không gian sinh hoạt, từng bước hoàn thiện các hạng mục phục vụ du khách. Hiện bình quân mỗi tháng, homestay đón gần 100 lượt khách lưu trú, doanh thu khoảng 30 triệu đồng.

Cũng giống như gia đình anh Lực, gia đình anh Dương Doãn Hồng, Homestay Hồng Đàn, thôn Quỳnh Sơn bắt đầu xây dựng mô hình homestay từ cuối năm 2025. Đầu năm 2026, anh được tạo điều kiện vay 200 triệu đồng từ NHCSXH để tiếp tục hoàn thiện cơ sở. Anh Hồng cho biết: Nguồn vốn vay được gia đình tôi đầu tư cải tạo sân vườn, trang trí các tiểu cảnh, mua sắm các đồ dùng để phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Nhờ đó, lượng khách đến homestay tăng lên đáng kể, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Từ đó, gia đình tôi đã thuê thêm từ 2 hoặc 3 lao động thời vụ để hỗ trợ. Thu nhập bình quân của gia đình đạt khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng sau khi đã trừ chi phí.

Hiện nay, Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn có 40 hộ phát triển dịch vụ homestay. Để góp phần thực hiện hiệu quả “Đề án phát triển du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Hữu Liên giai đoạn 2026 - 2027” ngày 12/3/2026 của UBND tỉnh, thời gian qua, UBND xã Bắc Sơn đã phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đầu tư nâng cấp, cải tạo, phát triển mô hình homestay. Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn cũng ưu tiên nguồn vốn chương trình để triển khai cho vay đối với các hộ phát triển du lịch tại Làng Du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Đến nay, đơn vị đã giải ngân cho 24 hộ, với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng.

Ông Phương Anh Tư, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã hỗ trợ thiết thực để các hộ có điều kiện cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở làm homestay cũng như hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Bắc Sơn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn phù hợp; đồng thời vận động, hỗ trợ các hộ từng bước cải tạo, nâng cấp homestay, chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn phát triển du lịch với gìn giữ bản sắc văn hóa và môi trường, qua đó góp phần đưa du lịch cộng đồng trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững trên địa bàn.

Với sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng chính sách, sự chủ động của người dân và sự hỗ trợ của chính quyền cơ sở, các mô hình homestay, du lịch cộng đồng trên địa bàn đang từng bước phát triển. Qua đó, góp phần tạo sinh kế tại chỗ, nâng cao thu nhập, đưa du lịch cộng đồng trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.