Khởi công xây dựng khách sạn thuộc Dự án Khu du lịch hồ Suối Cam

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phước, phường Đồng Xoài và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Khắc Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phúc An Khang Bình Phước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Minh

Công trình khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao, gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi, tổng diện tích gần 10 ngàn mét vuông.

Dự án Khu du lịch hồ Suối Cam là dự án trọng điểm của thành phố, được quy hoạch bài bản với mục tiêu xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ cảnh quan và nâng tầm dịch vụ du lịch địa phương. Trong quy hoạch tổng thể, khách sạn 9 tầng được xây dựng tại Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn - Văn phòng TM-05, được định vị là công trình kiến trúc điểm nhấn cao tầng, góp phần tạo dựng diện mạo hiện đại cho khu vực xung quanh hồ Suối Cam.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án. Ảnh: Quang Minh

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Phúc An Khang Bình Phước cùng đại diện các nhà thầu cam kết bảo đảm tối đa nguồn lực tài chính và năng lực quản trị; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn trong quá trình thi công; phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ, đưa dự án về đích đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng cao, xứng đáng là điểm đến thương mại - dịch vụ của thành phố và khu vực xung quanh hồ Suối Cam.