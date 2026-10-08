Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30.9.2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4076-CV/ĐU ngày 26.9.2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam trên địa bàn, bảo đảm yêu cầu, đúng quy định và thời hạn được giao.

Đà Nẵng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW cùng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và thành phố về phát triển văn hóa.

Các nhiệm vụ cần được xác định cụ thể về trọng tâm, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện; gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Đà Nẵng tập trung triển khai đồng bộ các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; chú trọng chuyển hóa các giá trị thành những chuẩn mực ứng xử, hành vi cụ thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng.

Cùng với triển khai các nhiệm vụ, thành phố yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.