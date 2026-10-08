Đồng thuận tháo dỡ kiốt, trả lại không gian bãi biển Nhật Lệ

Các hộ kinh doanh thu gom, sắp xếp bàn ghế, thiết bị và vật dụng trước khi vận chuyển khỏi khu vực bãi biển Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Những ngày đầu tháng 10/2026, các hộ kinh doanh dịch vụ tại bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới (Quảng Trị) đang khẩn trương tháo dỡ kiốt, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng, phục vụ chỉnh trang không gian ven biển.

Dù còn nhiều khó khăn, nhất là việc tìm địa điểm kinh doanh mới, nhiều hộ dân đã chủ động chấp hành chủ trương, góp phần xây dựng bãi biển Nhật Lệ thông thoáng, văn minh, hướng tới Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Người dân đồng thuận

Ghi nhận của phóng viên TTXVN sáng 8/10, tại khu vực các kiốt kinh doanh dịch vụ dọc đường Trương Pháp, bãi biển Nhật Lệ, không khí tháo dỡ, di chuyển tài sản diễn ra khẩn trương.

Các chủ cơ sở kinh doanh cùng người thân, nhân công thu gom bàn ghế, tủ đựng thực phẩm, máy móc, thiết bị phục vụ buôn bán. Người tháo biển hiệu, người sắp xếp hàng hóa, người vận chuyển đồ đạc lên xe đưa về nhà hoặc tìm nơi cất giữ.

Những kiốt từng phục vụ du khách, người dân địa phương đang lần lượt được thu dọn để trả lại mặt bằng.

Tại kiốt của mình, anh Hoàng Quang Quý đang tháo dỡ biển hiệu, thu gom đồ đạc để vận chuyển về nhà. Anh Quý cho biết, sau khi trả lại mặt bằng, gia đình phải đưa đồ đạc về nhà, đồng thời tìm kiếm địa điểm khác để tiếp tục kinh doanh. Việc di dời không chỉ tốn công sức, chi phí mà còn khiến hoạt động buôn bán của gia đình bị gián đoạn.

Cùng với anh Quý, nhiều hộ kinh doanh khác cũng huy động nhân lực, phương tiện tháo dỡ công trình, vận chuyển tài sản. Trong quá trình thực hiện, cán bộ địa phương có mặt để ghi nhận tình hình, trao đổi và tìm hiểu những khó khăn, nguyện vọng của các hộ sau khi kết thúc hợp đồng kinh doanh.

Dù chủ động tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, nhiều hộ không khỏi lo lắng khi phải chuyển địa điểm buôn bán trong thời gian ngắn. Phần lớn tài sản như bàn ghế, tủ đông, tủ lạnh, thiết bị chế biến thực phẩm đều được các gia đình đầu tư qua nhiều năm.

Chị Đoàn Thị Hồng, chủ quán Bình Hồng chia sẻ, gia đình đã kinh doanh tại khu vực bãi biển Nhật Lệ suốt 17 năm. Đây là cơ sở buôn bán cố định, hoạt động quanh năm nên lượng hàng hóa, máy móc và trang thiết bị khá lớn.

Chị Hồng cho biết, sau 17 năm gắn bó với hoạt động kinh doanh tại bãi biển Nhật Lệ, việc phải chuyển đi khiến gia đình lo lắng về sinh kế. Chị mong muốn chính quyền quan tâm, tạo điều kiện để các hộ có địa điểm phù hợp tiếp tục kinh doanh; đồng thời có thêm thời gian xử lý hàng hóa, di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại.

Các hộ kinh doanh thu gom, sắp xếp bàn ghế, thiết bị và vật dụng trước khi vận chuyển khỏi khu vực bãi biển Nhật Lệ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Xây dựng không gian ven biển sáng, xanh, sạch, đẹp

Thực hiện chủ trương chỉnh trang, sắp xếp lại không gian bãi biển Nhật Lệ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới đã thông báo thu hồi địa điểm kinh doanh sau khi hợp đồng hết hạn đối với 75 hộ kinh doanh giải khát, ẩm thực hải sản và 5 hộ kinh doanh các dịch vụ khác tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, dọc đường Trương Pháp.

Đồng thời, đơn vị tuyên truyền, vận động các hộ chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, trang thiết bị, vệ sinh khu vực kinh doanh và bàn giao mặt bằng.

Đến ngày 8/10, đã có trên 30 trong tổng số 80 hộ kinh doanh chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. Kết quả bước đầu cho thấy sự phối hợp, chấp hành của nhiều hộ đối với chủ trương chỉnh trang bãi biển. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đặt ra những khó khăn về thời gian di dời, chi phí tháo dỡ, bảo quản tài sản và tìm kiếm địa điểm kinh doanh mới.

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng cho biết, với vai trò là trung tâm tỉnh lỵ, phường Đồng Hới đang tập trung chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự xây dựng, mỹ quan và vệ sinh môi trường, sẵn sàng phục vụ các sự kiện quan trọng.

Việc giải phóng mặt bằng khu vực bãi biển Nhật Lệ sẽ tạo cơ sở hoàn thiện cảnh quan, xây dựng không gian ven biển sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, phục vụ người dân và du khách, đặc biệt hướng tới Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Ông Phan Mạnh Hùng đề nghị, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định.

Quá trình thực hiện cần tạo điều kiện để người dân bảo quản, tận dụng tài sản, hạn chế thiệt hại. Chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ các hộ tháo dỡ công trình trong điều kiện phù hợp; đồng thời xử lý theo quy định đối với những trường hợp không chấp hành.

Bãi biển Nhật Lệ từ lâu là điểm đến thu hút đông đảo du khách khi đến Quảng Trị. Các hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát ven biển đã góp phần phục vụ du khách, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều hộ dân.

Tuy nhiên, để phát triển du lịch bền vững, việc tổ chức lại không gian kinh doanh, bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và không gian công cộng ven biển là yêu cầu cần thiết.

Việc các hộ kinh doanh chủ động tháo dỡ kiốt, bàn giao mặt bằng đang góp phần tạo chuyển biến bước đầu trong công tác chỉnh trang bãi biển Nhật Lệ. Dù còn những lo toan về sinh kế, người dân kỳ vọng diện mạo bãi biển sẽ ngày càng khang trang, hấp dẫn hơn.

Cùng với sự đồng thuận của các hộ kinh doanh, việc quan tâm giải quyết những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của người dân sẽ góp phần bảo đảm quá trình chỉnh trang diễn ra thuận lợi, hài hòa giữa mục tiêu phát triển du lịch và ổn định đời sống của các hộ kinh doanh./.