Tại dự thảo Luật Nhà ở mới nhất, Bộ Xây dựng đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, bổ sung trường hợp cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú.

Về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA), cho rằng đề xuất này bảo đảm quyền của chủ sở hữu căn hộ chung cư, trong đó có quyền cho thuê căn hộ để ở dài hạn theo tháng, theo năm hoặc cho thuê căn hộ để ở ngắn hạn theo tuần, theo ngày.

HoREA đề xuất dùng căn hộ chung cư làm nơi đăng ký doanh nghiệp siêu nhỏ. Ảnh: VGP

Đề xuất này góp phần tăng thêm số lượng cơ sở lưu trú du lịch nhằm phục vụ mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới theo Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị.

Tại Nghị quyết 26, Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 có 1,5 triệu buồng trú du lịch. Ông Châu cho rằng trước mắt cần đáp ứng nhu cầu thuê phòng ở cho lượng khách quốc tế rất lớn đến Hà Nội, TP HCM, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang tham dự APEC 2027.

Theo ông Châu, hiện nay, cả nước mới chỉ có khoảng 40.000 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 780.000 phòng, còn thấp xa so với mục tiêu 1,5 triệu buồng ở vào năm 2030.

Trong đó, chỉ có khoảng 247 cơ sở lưu trú 5 sao với 80.896 phòng, trong lúc lượng khách du lịch phát triển rất nhanh với quy mô ngày càng lớn.

Đơn cử, năm 2025, khách du lịch nội địa đạt khoảng 137 triệu lượt người, khách du lịch quốc tế đạt gần 21,2 triệu lượt người. 9 tháng đầu năm 2026 đã có đến 17,7 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam, tăng 14,5%.

Chủ tịch HoREA kỳ vọng với quy định cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê để ở hoặc lưu trú sẽ góp phần tăng đáng kể số lượng cơ sở lưu trú du lịch, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, trong nước và khách vãng lai và để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng đi đôi với việc cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích cho thuê lưu trú, dự thảo Luật Nhà ở cần hoàn thiện lại các quy định về quản lý, vận hành nhà chung cư để bảo đảm hài hòa lợi ích, môi trường sống của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đang cư trú ổn định tại nhà chung cư và bên cho thuê.

Đồng thời, khách thuê phải chấp hành đầy đủ các quy định về đăng ký tạm trú, lưu trú theo quy định của Luật Cư trú 2020, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2026.

Đặc biệt là phải tuân thủ Nội quy nhà chung cư cũng như sự hướng dẫn của đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, trước hết là an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, trật tự xã hội và nếp sống văn minh trong nhà chung cư.

Bên cạnh đó, HoREA đề nghị cho phép sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích đăng ký kinh doanh doanh nghiệp một người (doanh nghiệp siêu nhỏ) vào dự thảo Luật Nhà ở, nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo hoạt động trên không gian mạng trong kỷ nguyên số hóa chỉ do một người thành lập và hoạt động.