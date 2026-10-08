Xã Sóc Sơn khởi công dự án Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao

Đại biểu 5 xã khu vực phía Bắc thành phố Hà Nội tham dự lễ khởi công. Ảnh: Tùng Nguyễn

Báo cáo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết: Dự án xây dựng Trường Phổ thông nhiều cấp học là công trình giáo dục trọng điểm, được thi tuyển kiến trúc kĩ càng, áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế cao nhất cho các hạng mục.

Ngôi trường có không gian học tập hiện đại, hài hòa với đầy đủ chức năng. Ngoài khối nhà hiệu bộ, khối Tiểu học, khối THCS, khối THPT, trường còn được thiết kế khối nhà biểu diễn nghệ thuật - xem phim, phòng STEM, phòng năng khiếu, thư viện, nhà đa năng, hệ thống cây xanh, cảnh quan, vườn thực nghiệm…

Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Nguyễn

Cũng theo ông Trịnh Văn Duy, dự kiến thời gian thi công khoảng 18 tháng. UBND xã quyết tâm hoàn thành, đưa ngôi trường vào vận hành ngay đầu năm học mới 2028-2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn nhấn mạnh: Việc Sóc Sơn được thành phố Hà Nội lựa chọn là một trong 6 xã, phường để đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao là một vinh dự lớn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Ảnh: Tùng Nguyễn

Mặc dù được quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Sóc Sơn, song đây là công trình trọng điểm cấp cụm, mang sứ mệnh phụng sự và thụ hưởng chung cho con em nhân dân 5 xã: Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã, Đa Phúc và Nội Bài.

Sau khi hoàn thành, Trường sẽ góp phần tạo bước chuyển mới về giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực phía Bắc thủ đô Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Tùng Nguyễn

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn, sự kiện khởi công Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao chỉ là bước mở đầu. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm đi vào hoạt động, đồng chí Bùi Bảo Tuấn đề nghị UBND xã giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án, không để ách tắc, chậm trễ.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ - mỹ thuật trong quá trình triển khai thi công, kiên quyết không nghiệm thu các hạng mục không đạt chuẩn. Đồng thời, quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư; thực hiện thanh quyết toán công khai, minh bạch, đúng luật; tuyệt đối chống tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Phối cảnh dự án Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao xã Sóc Sơn.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn đề nghị các nhà thầu huy động nhân lực tinh nhuệ, thiết bị máy móc hiện đại nhất; lập tiến độ chi tiết theo từng tuần, từng tháng để tổ chức thi công khoa học, nghiêm túc; quyết tâm bàn giao công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sóc Sơn quyết tâm cao nhất, cùng các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt, đưa dự án về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn vùng”, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn nhấn mạnh.

Trường Phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao xã Sóc Sơn có quy mô khoảng 6,38 ha; tổng mức đầu tư 678 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội. Sau khi hoàn thành, ngôi trường có khả năng đáp ứng nhu cầu học tập cho 2.160 học sinh.