Hải Phòng bổ sung gần 8.500 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công năm 2026

Theo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng, gần 6.078 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại ngân sách thành phố năm 2025, gồm: gần 1.071 tỷ đồng được phân bổ cho các dự án thành phố quản lý đã đủ điều kiện bố trí vốn, 1.094 tỷ đồng cho các dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn và đã điều chỉnh giảm nguồn trái phiếu chính quyền địa phương.

Bổ sung 631 tỷ đồng có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã để thực hiện một số dự án cụ thể, cấp 3.282 tỷ đồng bổ sung vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách.

Trong số gần 8.449 tỷ đồng bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 còn có 2.371 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2025, đầu tư trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 226/2025/QH15 cho các dự án bảo đảm điều kiện.

Hải Phòng bổ sung gần 8.449 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 (Nguồn: HĐND thành phố Hải Phòng)

HĐND thành phố Hải Phòng cũng quyết nghị điều chỉnh giảm 1.094 tỷ đồng nguồn trái phiếu chính quyền địa phương, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch năm 2026 số tiền gần 435 tỷ đồng và phân bổ cho các dự án có khối lượng thực hiện, có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân trong năm 2026.

Theo nghị quyết, HĐND thành phố Hải Phòng cũng chấp thuận gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với 6 dự án đã vượt quá thời gian theo quy định đối với các dự án bố trí vốn năm 2026 tại xã Vĩnh Bảo và phường Thạch Khôi.