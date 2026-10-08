Hơn 23.100 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương, sau khi thực hiện tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách, đạt 56.637,3 tỷ đồng.

Hưng Yên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Tính đến ngày 25/9/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 23.108,9 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm đạt 21.616,5 tỷ đồng, tương đương 52,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm 5% ngân sách địa phương và 43,4% kế hoạch vốn địa phương giao.

Đối với nguồn vốn từ những năm trước được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 21,9% kế hoạch.

Với kết quả này, Hưng Yên nằm trong nhóm 5 địa phương có giá trị giải ngân vốn đầu tư công lớn nhất cả nước.

Đáng chú ý, nhiều cơ quan, đơn vị đã đạt tỷ lệ giải ngân khá cao. Trong đó, Bệnh viện Nhi Thái Bình hoàn thành 100% kế hoạch; Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đạt 91,9%; Sở Tài chính đạt 91,8% và Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến đạt 90,1%.

Đối với các đơn vị được giao quản lý nguồn vốn lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 đã giải ngân 61,5% kế hoạch, trong khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 đạt 58,7%.

Một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm cũng ghi nhận kết quả tích cực. Dự án đường kết nối di sản ven sông Hồng đạt tỷ lệ giải ngân 76,5%; dự án đường nối hai tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình đạt 82,1%.

Riêng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh trong năm 2026 đã giải ngân đạt 59,7% kế hoạch.

Những kết quả trên góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại 24 dự án chậm tiến độ

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Hưng Yên vẫn đối mặt với một số khó khăn, đặc biệt là những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và khả năng triển khai thực tế của các dự án.

Tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có vai trò then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công cũng như khả năng giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt đối với 24 dự án đang chậm tiến độ.

Trong đó, ưu tiên xử lý các vướng mắc tại những dự án hạ tầng giao thông có tính kết nối liên vùng, nhất là các tuyến đường liên kết Hưng Yên với Hà Nội và những địa phương lân cận.

Các sở, ngành chuyên môn được giao tăng cường phối hợp, hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh về đất đai, cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư, hạn chế tình trạng dự án kéo dài do những vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan quản lý.

Cùng với đó, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu việc điều chỉnh và điều hòa kế hoạch vốn theo hướng linh hoạt, phù hợp với khả năng thực hiện của từng đơn vị.

Đối với các dự án chưa bảo đảm điều kiện triển khai hoặc có khả năng giải ngân thấp, tỉnh sẽ xem xét điều chuyển nguồn vốn sang những công trình đã hoàn thiện thủ tục, có khả năng triển khai và giải ngân ngay.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục đầu tư từ sớm, tránh tình trạng chờ được bố trí vốn mới bắt đầu triển khai công việc.

Hai Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của tỉnh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ những khó khăn về thủ tục và tiến độ thực hiện.

Đồng thời, các địa phương cần tập trung triển khai các khu dân cư, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm bổ sung nguồn thu ngân sách, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tỉnh cũng định hướng đổi mới phương pháp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo hướng thực chất hơn.

Theo đó, việc đánh giá không chỉ căn cứ vào tỷ lệ giải ngân mà còn phải xem xét giá trị vốn thực hiện, quy mô nguồn vốn được giao, khối lượng công việc, diện tích mặt bằng đã giải phóng cũng như số lượng và mức độ phức tạp của từng dự án.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hưng Yên tăng 11,22%, đưa địa phương vào nhóm những tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước.

Để duy trì đà tăng trưởng, Hưng Yên xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án giao thông chiến lược, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong những tháng cuối năm.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát từng công trình, từng nguồn vốn được phân bổ, chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Việc nâng cao hiệu quả giải ngân không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đầu tư công năm 2026 mà còn góp phần sớm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong những năm tiếp theo.