Gấp rút hoàn thành 39 khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam

Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án quy hoạch, xây dựng 39 khu tái định cư tại các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua bị ảnh hưởng đất ở.

Đến nay, đã có 8/39 khu tái định cư đã hoàn thành, đủ điều kiện giao đất tái định cư cho người dân thuộc 4 xã, còn lại 28/39 khu tái định cư của 15 xã, phường chưa hoàn thành, hiện chủ đầu tư đang phối hợp với đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành, bàn giao theo đúng kế hoạch.

Tại xã Thắng Lợi, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua địa bàn xã này với chiều dài 4,7 km, ảnh hưởng đến khoảng 147 hộ có đất ở phải bố trí tái định cư mới. Vì vậy, để giải phóng mặt bằng và bố trí nơi ở mới cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Thắng Lợi đã quy hoạch, xây dựng 2 khu tái định cư mới gồm khu Khu tái định cư Đồng Cồn Quyết với diện tích 2,7 ha tại thôn Đại Đồng và khu tái định cư Đồng Cửa, có diện tích 6,7 ha thuộc thôn Côn Cương 2, đến nay 2 dự án này cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư.

Tại khu tái định cư Đồng Cửa, thôn Côn Cương 2, xã Thắng Lợi, các đơn vị thi công dự án đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp bàn giao cho chủ đầu tư trong vài ngày tới. Trên công trường, các hạng mục cơ bản hoàn thành, nhà thầu đã tập trung nguồn nhân lực để thi công liên tục, kịp bàn giao theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo ông Nguyễn Thăng, Giám đốc Công ty cổ phần MIB khẳng định, dự án được khởi công hồi đầu năm nay, sau khi được Ủy ban Nhân dân xã bàn giao mặt bằng, Công ty đã huy động phương tiện, máy móc, công nhân để thi công dự án, mặc dù có những lúc khó khăn do mưa bão, giá vật liệu lên cao, nhưng nhà thầu vẫn thi công đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đặt ra. Tới nay, một khu tái định cư mới đã chính thức hoàn thành, hệ thống đường giao thông, vỉa hè, thảm nhựa và nhiều hạng mục khác đã hoàn thành, hiện đơn vị đang làm thủ tục để bàn giao cho chủ đầu tư.

Còn tại dự án xây dựng khu tái định cư Cồn Quyết, thôn Đại Đồng, xã Thắng Lợi, đã được nhà thầu thi công đúng tiến độ, và đã được nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư vào ngày 10/9.

Theo ông Vũ Ngọc Định, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã Thắng Lợi cho biết, trong quá trình triển khai các dự án, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã luôn kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công báo cáo tiến độ hằng tuần, nếu có phát sinh vướng mắc sẽ kịp thời tháo gỡ, tới nay nhà thầu thi công hai khu tái định cư trên địa bàn xã, đã triển khai thi công theo đúng tiến độ, và kịp bàn giao cho chủ đầu tư, để sớm tái định cư cho người dân xã Thắng Lợi bị ảnh hưởng bởi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa có chiều dài khoảng 95,213 km (khoảng từ Km113+800-Km209+130) qua địa phận 19 xã, phường trong đó có 2.107 hộ phải di chuyển chỗ ở, bố trí tái định cư. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng và cần thu hồi tại Thanh Hóa là hơn 572 ha (bao gồm 91,56 ha đất ở, 481 ha đất nông nghiệp và đất khác).

Dự kiến có khoảng 2.363 hộ dân phải di dời, bố trí nơi ở tái định cư mới, tập trung tại 14 xã, phường. Ngoài ra, khoảng 41 công trình gồm cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng cũng sẽ phải di dời.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm tại Thông báo số 389/TB-UBND ngày 14/8/2026 về việc giao Sở Xây dựng hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư và nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa phận tỉnh.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường thường xuyên báo cáo tiến độ các dự án xây dựng khu tái định cư. Tới nay, về thực hiện giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, đã hoàn thành 31/39 khu của 15 xã, phường, còn lại 8/39 khu của 5 xã, phường chưa hoàn thành, thuộc các xã như xã Triệu Lộc, phường Hàm Rồng, phường Đông Tiến, phường Đông Sơn và phường Đông Quang.

Về xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, các đơn vị đã hoàn thành 8/39 khu đủ điều kiện giao đất tái định cư của 4 xã, cụ thể có 4 khu tại xã Nông Cống, 2 khu tại xã Trung Chính và xã Thắng Lợi… Còn 28/39 khu tái định cư của 15 xã, phường đang triển khai thi công, trong đó có 15/29 khu của 10 xã, phường có tiến độ thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 19228/UBND-CNXD ngày 12/9/2026 thuộc các xã gồm xã Hoạt Giang, xã Hà Trung, phường Đông Sơn, phường Đông Quang…

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng dự án, trong thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường bám sát các mốc thời gian hoàn theo kế hoạch, khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo các vướng mắc vượt thẩm quyền để được giải quyết.

Đồng thời, đề nghị các địa phương chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức thêm các mũi thi công, tăng thời gian làm việc, góp phần đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, tạo điều kiện để người dân ổn định chỗ ở, và sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án trọng điểm của quốc gia./.