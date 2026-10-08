Ninh Bình rà soát, xử lý 505 bến, bãi ven sông chưa được cấp phép

Theo kết quả rà soát của Tổ công tác liên ngành, trong 565 chủ bến, bãi được kiểm tra, có tới 505 bến, bãi không có quyết định cấp phép.

Ngoài ra, 13 bến, bãi đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận nhưng chưa có quyết định cấp phép; 41 bến, bãi được cấp phép nhưng hoạt động chưa đúng hoặc sai nội dung cấp phép. Chỉ 6 bến, bãi thực hiện đúng quyết định cấp phép.

Rà soát, xử lý hàng trăm bến, bãi tập kết, bốc xếp vật liệu ven sông chưa được cấp phép, yêu cầu giải tỏa nhằm bảo đảm an toàn đê điều và hành lang thoát lũ.

Thực trạng trên cho thấy số lượng bến, bãi hoạt động chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý còn lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, công trình thủy lợi và hành lang thoát lũ.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp, xây dựng lộ trình xử lý và kiên quyết yêu cầu tổ chức, cá nhân tự tháo dỡ, di chuyển vật liệu, công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng.

Những trường hợp không chấp hành phải hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế theo quy định; trường hợp tái phạm phải chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Tại phường Tây Hoa Lư, qua rà soát có 12 tổ chức, cá nhân có công trình, hoạt động liên quan đến phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông và hành lang thoát lũ. Trong đó, tuyến đê Hữu Đáy có 7 trường hợp, đê Trường Yên có 5 trường hợp.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư cho biết, lực lượng chức năng đã xử lý, giải tỏa, chấm dứt hoạt động và hoàn trả mặt bằng đối với 8/12 trường hợp, 4 trường hợp còn lại đang tiếp tục được xử lý.

UBND phường cũng đã xử phạt tổng số tiền 150 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ bến, bãi tự tháo dỡ công trình vi phạm. Trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ để tổ chức cưỡng chế.

Theo ông Hưng, thời gian tới, phường tiếp tục rà soát hồ sơ liên quan đến đất đai, đê điều, đầu tư, môi trường, bến thủy nội địa và phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn tại.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng sáng 8/10, ông Bùi Xuân Diệu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước tình trạng nhiều bến, bãi tập kết, bốc xếp vật liệu xây dựng trái phép tồn tại ven các tuyến sông, ngày 1/7, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành để tổng rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Việc kiểm tra được thực hiện theo hướng đồng bộ, không chỉ tập trung vào hoạt động bến, bãi mà còn làm rõ các vi phạm liên quan đến đất đai, khoáng sản, môi trường, giao thông đường thủy và công trình thủy lợi, qua đó từng bước lập lại trật tự, bảo đảm an toàn đê điều và khả năng thoát lũ trên địa bàn tỉnh.

Tiến Anh