Trường Đại học Sài Gòn tiếp nhận, sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

Trường Đại học Sài Gòn trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quyết định này; tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp Trường Đại học Sài Gòn trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới theo quy định và hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Trường Đại học Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; quản lý, sử dụng các nguồn lực, quyền và nghĩa vụ được tiếp nhận; kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế nội bộ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quyết định này, Trường Đại học Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (sau sáp nhập) được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường Đại học Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định. Viên chức, người lao động đang công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (sau sáp nhập) được bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm của Trường Đại học Sài Gòn và theo quy định của pháp luật. Các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Trường Đại học Sài Gòn sau khi sáp nhập được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, ngân sách, các nguồn thu hợp pháp, công nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của trường trước khi sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Trường Đại học Sài Gòn và Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu được tiếp tục sử dụng con dấu cũ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành để xử lý các nội dung liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; công tác tài chính, chế độ chính sách của viên chức, người lao động; công tác bàn giao và một số nội dung khác có liên quan của trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (7/10).

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Giáo dục Đại học và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền. Địa chỉ trụ sở chính: số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 1: số 105 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2: số 04 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: số 220 Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn: số 20 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ký túc xá: số 99 An Dương Vương, phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu: số 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.