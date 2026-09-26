Tiếp bước những 'trận đánh' trong thời bình

ĐBP - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh từng bước đưa việc học tập, thực hành theo Bác vào việc làm cụ thể. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của những người lính trong thời bình.

Cựu chiến binh Lê Thị Dung (bên phải) giới thiệu sản phẩm thổ cẩm đến khách hàng.

Một trong những người đang tiếp tục “trận đánh” mới trên mặt trận kinh tế là bà Lê Thị Dung, Chủ tịch Hợp tác xã (HTX) Quà Điện Biên. Là bệnh binh nhưng bà không chọn cuộc sống an nhàn mà bắt tay xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh với mong muốn vừa tạo sinh kế, vừa nâng giá trị nông sản quê hương. Năm 2019, HTX Quà Điện Biên thành lập, ban đầu quy tụ gần 20 lao động. Từ hoạt động của HTX, tinh thần đồng đội được chuyển hóa thành những việc làm thiết thực như ký hợp đồng thu mua, bao tiêu nông sản cho hộ gia đình hội viên CCB và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cho CCB trẻ khởi nghiệp...

Các sản phẩm như gạo Tám thơm, thịt trâu gác bếp, chè Shan tuyết Tủa Chùa được HTX chú trọng kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng điểm bán và quảng bá ra thị trường. Theo bà Dung, muốn giúp đồng đội và bà con thì trước hết HTX phải đứng vững. Cùng với phát triển sản phẩm, HTX chú trọng đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, số hóa quy trình bán hàng bằng mã QR; đồng thời đào tạo nhân sự trẻ, nâng cao kỹ năng kinh doanh trên cả môi trường trực tuyến và trực tiếp. Những nỗ lực ấy đem lại kết quả cụ thể. Giai đoạn 2021 - 2026, HTX Quà Điện Biên được UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhận Giải thưởng Mai An Tiêm của Liên minh HTX Việt Nam.

Với Đại tá Lò Văn Him, thôn Thanh Trường (trước là thôn C1), xã Thanh Nưa, tinh thần tự lực được thể hiện bằng cả quá trình tiếp tục cống hiến sau khi rời quân ngũ. Năm 2005, sau nhiều năm phục vụ trong quân đội, ông Him nghỉ hưu. Trở về quê hương, người lính năm nào tiếp tục mang tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và ý thức nêu gương vào công việc ở địa phương. Từ năm 2007 đến 2010, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Điện Biên (cũ), ông vận động hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chủ động phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2010 đến 2025, đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ thôn C1, ông tiếp tục chọn cách làm gương để vận động nhân dân. Gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, ông tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Uy tín của người cán bộ được tạo dựng từ những việc làm cụ thể và sự gắn bó với cộng đồng.

Với ông Him, tự lực trước hết phải bắt đầu từ chính mình. Nhận thấy muốn nâng cao đời sống gia đình, góp phần giảm nghèo thì không thể trông chờ, ỷ lại, ông xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng trên diện tích hơn 7.000m2. Mỗi năm, mô hình đem lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Từ kinh nghiệm sản xuất, ông hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ cách làm cho bà con trong thôn. Theo ông Him, là người lính trong thời chiến cũng như thời bình phải biết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, đoàn kết, phát triển.

Việc học tập, thực hành theo Bác ở những người lính năm xưa không nằm ở lời nói lớn lao mà được đo bằng cách họ lựa chọn sống và làm việc sau khi rời quân ngũ: Vươn lên làm kinh tế, giúp đồng đội, vận động nhân dân và đóng góp cho cộng đồng. Những cách làm ấy đang tạo thành một phong trào rộng hơn trong các cấp Hội CCB tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 29 doanh nghiệp nhỏ và vừa do CCB làm chủ, thu hút 610 lao động; 5 hợp tác xã thu hút 125 lao động; 25 trang trại thu hút 230 lao động; 390 gia trại thu hút 1.780 lao động và 1.012 hộ kinh doanh dịch vụ tạo việc làm cho 2.932 lao động.

Hiệu quả được thể hiện qua công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Đến nay, toàn Hội còn 1.741 hộ CCB nghèo, chiếm 9%; 1.695 hộ cận nghèo, chiếm 8,8%; số hộ khá, giàu đạt 9.305 hộ, chiếm 48,01%. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã xóa 286 nhà dột nát, nhà tạm với tổng kinh phí 14,3 tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, CCB toàn tỉnh đã hiến 92.500m2 đất, tham gia 6.500 ngày công, đóng góp khoảng 3,5 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 340km đường giao thông nông thôn, 1.130km kênh mương thủy lợi nội đồng và xây dựng 2.500 cầu, cống.

Theo Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, điều quan trọng trong học tập, thực hành theo Bác là phải bắt đầu từ những việc cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng hội viên, từng địa bàn. Với CCB, đó trước hết là phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không cam chịu khó khăn, chủ động lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời có trách nhiệm với đồng đội và cộng đồng. Khi mỗi hội viên biết tự mình vươn lên và sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ người khác, việc học Bác sẽ không dừng ở nhận thức mà trở thành sức mạnh thúc đẩy phong trào ở cơ sở.

Từ chiến trường năm xưa đến trận tuyến kinh tế hôm nay, những người lính tiếp tục tìm cho mình một cách cống hiến trong điều kiện mới. Học Bác, với họ, vì thế không chỉ là nhớ một lời dạy mà là biến lời dạy thành hành động; không chỉ tự mình vươn lên mà còn góp sức để đồng đội, người dân cùng tiến bộ.