Giá xăng dầu hôm nay (30-9): Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent giảm 2,69 USD, tương đương 2,6%, xuống còn 102,59 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 3,22 USD, tương đương 3,5%, xuống còn 89,38 USD/thùng.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết, thị trường dầu chịu áp lực giảm ngay từ đầu phiên sau thông tin lưu lượng vận chuyển trên tuyến đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia gia tăng.

“Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Dù còn nhiều bất đồng, nhưng cả hai bên đều đang tìm cách thoát khỏi cuộc xung đột. Khi lượng dầu vận chuyển qua Trung Đông tăng lên, Iran sẽ mất dần lợi thế trong đàm phán", ông Dennis Kissler nhận định.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm do hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang phục hồi. Ảnh minh họa: Reuters

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động bốc xếp tàu chở dầu tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ sau khi khôi phục vận hành đường ống Đông - Tây. Động thái này làm tăng kỳ vọng xuất khẩu dầu từ Trung Đông sẽ phục hồi.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler mới công bố cho thấy, lượng dầu thô xuất khẩu từ các nước sản xuất ở Trung Đông trong tháng 9 đã phục hồi lên 16,328 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Trên thị trường sản phẩm lọc dầu, giá dầu diesel kỳ hạn tại châu Âu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 29-9, trong khi hợp đồng tương lai dầu diesel tại Mỹ tăng 2,6%.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) giải phóng bớt lượng dầu diesel dự trữ khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu toàn cầu. Chính quyền ông Trump cho rằng, một số quốc gia thành viên EU chưa giải phóng lượng dầu và sản phẩm lọc dầu từ kho dự trữ như đã cam kết.

Bên cạnh đó, ông Trump đang cân nhắc các biện pháp nới lỏng quy định để cho phép mở rộng hoạt động bán dầu diesel nhuộm đỏ. Động thái này là một phần trong nỗ lực kiềm chế đà tăng mạnh của giá nhiên liệu.

Ngoài ra, theo khảo sát sơ bộ của Reuters công bố hôm 29-9 cho thấy, tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ được dự báo giảm trong tuần trước, trong khi lượng tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi nhiều khả năng gần như không thay đổi.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 30-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24-9, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít.