Mô hình 'Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa' ở Thái Nguyên có gì đặc biệt?

Tỉnh Thái Nguyên đang lấy ý kiến dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” và dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình trên địa bàn.

Theo dự thảo Đề án, việc thí điểm mô hình “Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa” nhằm đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và liên kết của các hợp tác xã (HTX); nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi ích của thành viên, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Theo dự thảo Đề án, ngành chè được lựa chọn là lĩnh vực thí điểm, do có vùng nguyên liệu, thương hiệu, sản phẩm OCOP và hệ thống chủ thể tham gia chuỗi giá trị tương đối phát triển. Dự kiến, 2 HTX được lựa chọn tham gia mô hình "HTX xã hội chủ nghĩa", trong đó có HTX chè Hảo Đạt (xã Tân Cương).

HTX chè Hảo Đạt sẽ thí điểm mô hình "Hợp tác xã xã hội chủ nghĩa".

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Đào Thanh Hảo - Đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc HTX chè Hảo Đạt - cho biết, HTX cơ bản đáp ứng được các tiêu chí dự thảo Đề án đưa ra. Ví như, hiện nay HTX chè Hảo Đạt đã có tổ chức Công đoàn, Chi bộ, ứng dụng chuyển đổi số...

Cũng theo bà Hảo, HTX hiện có tổng diện tích hơn 60ha với hàng chục sản phẩm từ chè, như trà khô, kẹo lạc trà xanh... Doanh thu năm 2025 của HTX khoảng hơn 55 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 51 lao động thường xuyên và hơn 300 lao động thời vụ.

"Dự thảo đưa ra hơn 30 tiêu chí đối với mô hình "HTX xã hội chủ nghĩa", do đó nếu áp dụng ngay HTX chè Hảo Đạt cũng gặp một số khó khăn. Chúng tôi mong các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, để HTX hoàn thiện các tiêu chí theo quy định", bà Hảo chia sẻ.

Tại hội thảo khoa học góp ý vào dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “HTX xã hội chủ nghĩa” ngày 28/9, ông Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên - cho rằng việc nghiên cứu mô hình cần xuất phát từ thực tiễn hoạt động của các HTX, làm rõ cơ sở lý luận, tính khả thi và sự phù hợp với quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đăng Bình cũng đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí theo hướng rõ nội hàm, lượng hóa được, có minh chứng. Quá trình hoàn thiện và triển khai cần có lộ trình cụ thể, khoa học, rõ nội dung, rõ bước đi, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả.