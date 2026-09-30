Giá cà phê hôm nay 30/9: Diễn biến trái chiều, robusta rơi khỏi đỉnh 1 tuần

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đảo chiều giảm nhẹ 2 USD/tấn (-0,06%) xuống 3.410 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 12 USD/tấn (-0,35%) xuống 3.375 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 15 USD/tấn (-0,45%) xuống 3.351 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 13-15 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 tăng nhẹ 0,7 US cent/pound (+0,24%) lên 289,45 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 tăng 0,6 US cent/pound (+0,21%) lên 281,5 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá tăng 0,05 US cent/pound (+0,02%) lên 278,35 US cent/pound. Trong khi đó, các kỳ hạn khác giá lại giảm 0,3-0,4 US cent/pound.

Thời tiết tại Brazil đang trở thành yếu tố hỗ trợ giá, khi khả năng xuất hiện mưa tại Minas Gerais - vùng sản xuất cà phê arabica lớn nhất của Brazil - trong tuần tới được dự báo hạn chế. Cơ quan khí tượng Climatempo cho biết hôm thứ Hai rằng khu vực này có thể tiếp tục thiếu mưa trong thời điểm cây cà phê đang bước vào giai đoạn ra hoa quan trọng đối với vụ 2026/27.

Tuy nhiên, giá cà phê đã rời khỏi mức cao nhất trong phiên khi đồng nội tệ real Brazil suy yếu xuống mức thấp nhất trong 6 tuần so với USD. Đồng real yếu thường khuyến khích các nhà sản xuất Brazil tăng bán cà phê xuất khẩu, qua đó tạo sức ép lên giá.

Trong khoảng một tháng qua, giá cà phê chịu áp lực từ triển vọng nguồn cung toàn cầu cải thiện và chạm mức thấp nhất trong 3,25 tháng vào thứ Tư tuần trước. Hôm 10/9, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/26 sẽ tăng 4,4% so với niên vụ trước lên mức kỷ lục 183,6 triệu bao.

Triển vọng nguồn cung tại Brazil cũng được điều chỉnh tăng. Ngày 25/9, Conab, cơ quan dự báo sản lượng nông nghiệp Brazil, nâng dự báo sản lượng cà phê nước này năm 2026 lên 67,6 triệu bao, từ mức 66,7 triệu bao trong dự báo trước đó. Trong đó, sản lượng arabica được dự báo tăng 34,8% so với năm 2025 lên 48,21 triệu bao, còn robusta giảm 6,6% xuống 19,39 triệu bao.

Nguồn cung từ Brazil cũng đang gia tăng khi vụ thu hoạch sắp kết thúc và cà phê được đưa ra thị trường xuất khẩu.

Xuất khẩu cà phê của Brazil đang hướng tới kỷ lục mới trong tháng 9 với khối lượng cà phê xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay trong tháng này, theo dữ liệu của Bộ Thương mại nước này công bố hôm thứ Hai 28/9 được Reuters dẫn lại.

Dữ liệu được thu thập đến thứ Sáu 25/9 cho thấy, xuất khẩu cà phê đạt 215,21 tấn, tương đương 3,59 triệu bao loại 60 kg, với lượng xuất khẩu bình quân mỗi ngày tăng 34% so với năm 2025.

Kỷ lục trước đó trong tháng 9 được ghi nhận vào năm 2024, ở mức 4,05 triệu bao.

Tổng xuất khẩu trong tháng 9/2026 sẽ vượt kỷ lục năm 2024 nếu mức xuất khẩu bình quân 11,9 tấn/ngày hiện tại được duy trì.

Ở chiều ngược lại, tồn kho arabica tại ICE tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá. Tồn kho giảm xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 217.646 bao vào ngày 15/9, trước khi tăng lên 255.721 bao vào thứ Ba 29/9.

Đối với robusta, diễn biến tồn kho có xu hướng ngược lại. Tồn kho robusta tại ICE tăng lên 5.398 lô vào thứ Năm tuần trước, mức cao nhất trong 10 tháng, qua đó tạo thêm sức ép lên giá.