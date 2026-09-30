Giá hồ tiêu hôm nay 30.9.2026: Đồng loạt tăng 500 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước bước vào ngày 30.9 với diễn biến tích cực khi giá thu mua tại toàn bộ các vùng khảo sát cùng tăng 500 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện dao động từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg, cho thấy lực giá đang được duy trì khá tốt vào cuối tháng 9.

Hình minh họa.

Giá hồ tiêu hôm nay 30.9.2026 đồng loạt tăng

Theo bảng giá cập nhật, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày trước đó.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu tăng lên 137.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục nằm trong nhóm có mức giá cao, đạt 138.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn giữ vị trí cao nhất trong các địa phương khảo sát với 140.500 đồng/kg, sau khi tăng thêm 500 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giữa nơi có giá thấp nhất và cao nhất hiện ở mức 4.000 đồng/kg. Việc giá đồng loạt đi lên ở tất cả các khu vực khảo sát giúp thị trường hồ tiêu trong nước có thêm tín hiệu tích cực sau những phiên giằng co.

Mức tăng 500 đồng/kg chưa tạo ra biến động quá lớn, nhưng đáng chú ý ở tính đồng đều. Đây thường là yếu tố được người trồng và các đơn vị thu mua quan tâm bởi nó phản ánh xu hướng giá không chỉ xuất hiện cục bộ tại một địa phương.

Giá tiêu Ấn Độ ổn định

Trên thị trường Ấn Độ, giá các loại tiêu được ghi nhận chưa có biến động mới.

Trong đó, GARBLED tiếp tục có mức giá cao nhất với 71.400 Rupee/tạ, tương đương khoảng 200.356 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 69.400 Rupee/tạ, còn loại Gram/lít đạt 68.400 Rupee/tạ.

Diễn biến đi ngang tại Ấn Độ cho thấy thị trường quốc tế chưa xuất hiện thay đổi lớn trong phiên cập nhật mới, trong khi giá tiêu nội địa Việt Nam lại có nhịp tăng khá đồng đều.

Thị trường hồ tiêu cuối tháng 9 có thêm tín hiệu tích cực

Với mức giá phổ biến từ 136.500 – 140.500 đồng/kg, hồ tiêu trong nước vẫn đang đứng ở vùng giá tương đối cao. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục tạo khoảng cách với phần còn lại của thị trường khi duy trì trên ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Trong những phiên tới, diễn biến giá có thể tiếp tục chịu tác động từ nhu cầu thu mua của doanh nghiệp, nguồn cung thực tế tại các vùng trồng và biến động trên thị trường hồ tiêu thế giới.

Việc giá cùng tăng 500 đồng/kg trong ngày 30.9 tạo tâm lý tích cực hơn cho thị trường. Tuy nhiên, người trồng và thương lái vẫn cần theo sát sức mua thực tế để đánh giá liệu đà tăng có thể được duy trì sang những phiên đầu tháng 10 hay không.