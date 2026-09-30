Giá xăng dầu hôm nay 30/9: Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên sáng

Diễn biến mới trên thị trường quốc tế đang tạo thêm áp lực giảm đối với giá nhiên liệu. Tuy nhiên, kỳ điều hành ngày 1/10 còn chịu tác động từ giá thành phẩm, tỷ giá và đặc biệt là chính sách thuế áp dụng sau ngày 30/9.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 29/9: Chờ hai phiên cuối trước kỳ 1/10

Giá xăng dầu hôm nay 29/9/2026: WTI ở mức 93,29 USD/thùng, Brent 98,72 USD theo dữ liệu đầu ngày; giá Petrolimex trong nước chưa thay đổi.

Giá dầu thế giới hôm nay 30/9 giảm mạnh

Thị trường dầu thế giới bước vào ngày 30/9 với xu hướng giảm rõ rệt sau những phiên biến động mạnh. Theo bảng dữ liệu cập nhật trong phiên, dầu WTI giao dịch quanh 88,69 USD/thùng, giảm 4,60 USD/thùng so với mức 93,29 USD/thùng ngày 29/9, tương đương giảm khoảng 4,93%.

Dầu Brent cùng xu hướng khi giảm từ 98,72 USD/thùng xuống 95,71 USD/thùng, mất 3,01 USD/thùng, tương đương khoảng 3,05%.

Trong phiên 30/9, WTI ghi nhận biên độ 88,58 - 89,04 USD/thùng, trong khi Brent dao động trong khoảng 95,61 - 95,96 USD/thùng.

Lưu ý, giá dầu thay đổi liên tục theo thời điểm và loại hợp đồng. Vì vậy, các mức trong bảng nên được hiểu là dữ liệu cập nhật trong cùng một hệ thống theo dõi để phục vụ so sánh giữa hai ngày, không nhất thiết trùng hoàn toàn với giá chốt của từng hợp đồng tương lai trên các sở giao dịch.

Xu hướng giảm hiện tại phù hợp với diễn biến mới nhất của thị trường quốc tế khi nguồn cung từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi, qua đó làm dịu phần nào lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Phiên giao dịch gần nhất cũng chứng kiến giá dầu giảm khoảng 2,5% trên thị trường quốc tế.

Dù vậy, mặt bằng giá dầu vẫn biến động mạnh. Thị trường tiếp tục phản ứng nhanh với thay đổi về nguồn cung, tồn kho, hoạt động xuất khẩu và các diễn biến tại những khu vực sản xuất dầu lớn. Do đó, xu hướng giảm hiện nay chưa đồng nghĩa giá dầu đã bước vào một chu kỳ giảm bền vững.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 30/9/2026

Tại thị trường trong nước, đến sáng 30/9, giá bán lẻ của Petrolimex tiếp tục được duy trì theo mức thiết lập từ 15h ngày 24/9.

Mức giá trên được áp dụng sau kỳ điều hành ngày 24/9. Dữ liệu niêm yết của Petrolimex hiện ghi nhận E10 RON 95-V tại Vùng 1 ở mức 28.080 đồng/lít, E10 RON 95-III là 27.080 đồng/lít, E5 RON 92-II ở mức 26.390 đồng/lít; dầu diesel DO 0,05S-II là 30.490 đồng/lít.

So với kỳ điều hành ngày 17/9, mặt bằng giá hiện tại đã tăng khá mạnh ở nhóm xăng. E10 RON 95-III tăng khoảng 1.450 đồng/lít, E5 RON 92-II tăng khoảng 1.260 đồng/lít; DO 0,05S-II tăng khoảng 550 đồng/lít. Riêng dầu hỏa 2-K tại hệ thống Petrolimex thấp hơn khoảng 1.450 đồng/lít so với mức trước đó.

Ở mức giá bán tối đa phổ biến do cơ quan điều hành công bố ngày 24/9, E5 RON92 ở mức không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít; E10 RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu điều chỉnh lúc 15h ngày 1/10

Ngày 30/9/2026 là thứ Tư. Theo chu kỳ điều hành hiện hành, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 1/10/2026. Quy định hiện hành thực hiện điều hành giá vào thứ Năm hằng tuần.

Xét riêng diễn biến thị trường dầu quốc tế, việc WTI và Brent cùng giảm mạnh đang tạo áp lực theo hướng giảm đối với giá xăng dầu trong nước. Nếu xu hướng này được phản ánh tương ứng vào giá thành phẩm xăng dầu nhập khẩu và các yếu tố cấu thành giá không biến động lớn, khả năng giá bán lẻ giảm hoặc ít nhất giảm bớt áp lực tăng đã rõ hơn so với những ngày trước.

Tuy nhiên, chưa nên đưa ra một con số giảm cụ thể trước thời điểm điều hành. Giá bán lẻ trong nước không được xác định trực tiếp chỉ từ giá dầu thô WTI hoặc Brent, mà còn phụ thuộc giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ, tỷ giá, chi phí và các yếu tố thuế.

Đáng chú ý, chính sách đặc biệt về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu theo Nghị quyết 34/2026/NQ-CP hiện có thời hạn đến hết ngày 30/9/2026. Trong khi đó, Nghị quyết 109/2025/UBTVQH15 quy định mức thuế bảo vệ môi trường năm 2026 là 2.000 đồng/lít đối với xăng, 1.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 600 đồng/lít đối với dầu hỏa trong điều kiện chính sách thông thường.

Vì vậy, kỳ điều hành ngày 1/10 có thêm một biến số quan trọng là chính sách thuế thực tế được áp dụng sau ngày 30/9. Nếu chính sách hỗ trợ được tiếp tục hoặc có phương án tương đương, đà giảm của dầu thế giới sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc giảm giá trong nước. Ngược lại, nếu cấu phần thuế thay đổi, tác động này có thể bù trừ một phần hoặc toàn bộ mức giảm từ thị trường thế giới.

Nhìn tổng thể tại thời điểm sáng 30/9, tín hiệu thị trường đang nghiêng theo hướng có lợi cho việc hạ nhiệt giá xăng dầu. Tuy nhiên, mức điều chỉnh chính thức lúc 15h ngày 1/10 vẫn cần chờ dữ liệu giá thành phẩm bình quân và phương án điều hành, đặc biệt là chính sách thuế có hiệu lực từ đầu tháng 10.