Phố Wall giảm điểm, lợi suất trái phiếu gây sức ép lên cổ phiếu

Phố Wall rung lắc khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, gây sức ép lên các chỉ số chính - Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 29/9 (giờ Mỹ) trong sắc đỏ, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp, khi đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ.

Chỉ số S&P 500 giảm 12,85 điểm, tương đương 0,2%, xuống 7.670,84 điểm. Dow Jones Industrial Average giảm 131,59 điểm, tương đương 0,3%, xuống 51.349,92 điểm. Nasdaq Composite giảm 22,84 điểm, tương đương 0,1%, còn 26.797,54 điểm. Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, giảm 0,4% xuống 2.807,92 điểm.

Diễn biến trên cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối Phố Wall khi thị trường bước vào giai đoạn công bố nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng. Nếu tính từ đầu tuần, S&P 500 đã giảm khoảng 0,9%, Dow Jones giảm 0,9%, trong khi Nasdaq mất khoảng 1%.

Tâm điểm của phiên giao dịch vẫn là thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,25% vào cuối phiên, sau khi có thời điểm chạm 5,28% - mức cao nhất kể từ năm 2002. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng lên mức cao nhất trong khoảng 24 năm.

Mặt bằng lợi suất cao làm gia tăng chi phí vốn và tạo sức ép lên định giá cổ phiếu, đặc biệt đối với những nhóm cổ phiếu có mức định giá cao và phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng trưởng dài hạn.

Đáng chú ý, nhóm công nghệ có sự phân hóa. Nvidia giảm 0,7%, trong khi Broadcom tăng 1,6%. Sự vận động trái chiều của các cổ phiếu công nghệ lớn cho thấy dòng tiền vẫn quan tâm đến câu chuyện trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng mức độ chấp nhận rủi ro đã thận trọng hơn khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng.

Trên thị trường, cổ phiếu CarMax tăng 4,7% sau khi doanh nghiệp công bố doanh thu quý II tăng mạnh và lợi nhuận vượt kỳ vọng. Ngược lại, Oura thông báo trì hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), cho thấy điều kiện thị trường vốn vẫn còn nhiều bất định.

Giá năng lượng tiếp tục là yếu tố quan trọng tác động tới triển vọng lạm phát và chính sách tiền tệ Mỹ. Giá dầu Brent giảm 1,7% xuống 96,16 USD/thùng, sau khi có thời điểm vượt 100 USD/thùng trong phiên trước.

Mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt, mặt bằng giá vẫn cao hơn đáng kể so với trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. Những biến động liên quan đến nguồn cung dầu và tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục khiến thị trường phải đánh giá lại triển vọng lạm phát.

Giá năng lượng cao có thể làm gia tăng chi phí của doanh nghiệp và người tiêu dùng, qua đó tạo thêm áp lực lên Fed trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ. Đồng thời, lợi suất trái phiếu tăng cũng làm giảm sức hấp dẫn tương đối của cổ phiếu, nhất là các cổ phiếu đang được định giá dựa trên kỳ vọng lợi nhuận trong nhiều năm tới.

Một điểm đáng chú ý trong phiên 29/9 là phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams. Những bình luận theo hướng Fed chưa cần vội vàng tăng thêm lãi suất đã khiến kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống.

Theo Reuters, xác suất thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng tới đã giảm đáng kể sau phát biểu của ông Williams. Tuy nhiên, triển vọng chính sách vẫn chưa rõ ràng khi một số quan chức Fed tiếp tục cảnh báo về rủi ro lạm phát kéo dài.

Bên cạnh đó, dữ liệu cho thấy số vị trí việc làm còn trống tại Mỹ trong tháng 8 giảm xuống khoảng 7,08 triệu, thấp hơn dự báo. Thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng số vụ sa thải vẫn ở mức thấp, cho thấy nền kinh tế chưa xuất hiện sự suy yếu mạnh.

Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 12 năm. Đây là tín hiệu đáng chú ý đối với triển vọng chi tiêu hộ gia đình trong những tháng cuối năm, đặc biệt khi giá nhiên liệu và nhiều hàng hóa vẫn ở mức cao.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố trong những ngày tới, trong đó có chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed đặc biệt quan tâm - và báo cáo việc làm tháng 9.

Các số liệu này sẽ có vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng của thị trường về đường đi của lãi suất. Trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của Fed, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy áp lực giá tiếp tục dai dẳng đều có thể khiến lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao.

Sau phiên 29/9, S&P 500 chỉ còn một phiên giao dịch trước khi khép lại tháng 9. Chỉ số này đang hướng tới một tháng giảm nhẹ sau khi tăng 2,6% trong tháng 8. Dù vậy, tính từ đầu năm, S&P 500 vẫn tăng khoảng 12,1%, Dow Jones tăng 6,8%, Nasdaq tăng 15,3% và Russell 2000 tăng 13,1%.

Diễn biến phiên cuối tháng vì thế sẽ được theo dõi chặt chẽ, không chỉ ở khả năng các chỉ số ở mức nào mà còn là phản ứng của nhóm cổ phiếu công nghệ trước mặt bằng lợi suất trái phiếu cao. Trong ngắn hạn, lợi suất, giá dầu và các dữ liệu lạm phát, việc làm tiếp tục là những biến số chính quyết định xu hướng của Phố Wall.