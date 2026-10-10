Thúy Diễm sinh con gái

Sáng 10/10, vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm chia sẻ niềm vui đón con thứ 2. Em bé chào đời khỏe mạnh và được đặt tên ở nhà là Rosie.

Bày tỏ niềm vui khi gia đình đón thêm thành viên mới, Lương Thế Thành viết: “Chào con gái yêu của ba Thành, mẹ Diễm. Ba mẹ thật hạnh phúc và biết ơn vì con đã chào đời bình an, trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và gia đình. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ có thêm một cô công chúa nhỏ mang tên Rosie - bông hoa hồng nhỏ xinh ba mẹ đã mong chờ thật lâu. Ba mẹ mong trên hành trình lớn lên của con, mọi điều tốt đẹp và dịu dàng nhất trên thế giới này sẽ luôn đến với con. Chào mừng con đến với thế giới này, Rosie của ba mẹ. Ba mẹ yêu con nhiều thật nhiều”.

Nhiều đồng nghiệp như Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Hồng Diễm, Khả Ngân… gửi lời chúc mừng Lương Thế Thành và gia đình.

Gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm đón chào thành viên mới. Ảnh: FBNV.

Vợ chồng Lương Thế Thành đón con thứ 2 vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Với 2 diễn viên, đây là món quà thiêng liêng và vô giá. Họ tâm sự ngày biết tin, cả 2 xúc động đến rơi nước mắt. Đây là điều họ mong mỏi từ lâu.

“Con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con, ba mẹ thêm thấu hiểu, yêu thương và mạnh mẽ trưởng thành hơn mỗi ngày. Con mang đến cho gia đình mình niềm hạnh phúc thật lớn lao và trọn vẹn”, Thúy Diễm tâm sự vào thời điểm thông báo mang thai con thứ 2.

Trong những tháng cuối của thai kỳ, Thúy Diễm được ông xã và gia đình chăm sóc. Cả 2 hạn chế lịch trình công việc để nghỉ ngơi, đi du lịch, giữ tinh thần thỏa mái.

Thúy Diễm sinh năm 1986, kết hôn với Lương Thế Thành vào 2016 sau nhiều năm tìm hiểu. Hai nghệ sĩ hiện có một con trai tên Bảo Bảo, sinh năm 2018. Trong cuộc sống thường ngày, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc và đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews hồi đầu năm, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân trong môi trường showbiz, Lương Thế Thành trả lời: “Ngoài giờ quay ra, tôi đều về với gia đình. Những lúc không quay phim, vợ chồng tôi cùng nhau đi chơi, du lịch, ăn uống. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Xong công việc là cùng nhau về nhà chứ không đi chơi bời riêng lẻ”.

Hồi tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, Lương Thế Thành gửi lời nhắn đầy tình cảm đến vợ: "Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và đón chờ nhiều điều hạnh phúc trong tương lai em nhé. Anh yêu em".