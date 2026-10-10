Ca sĩ Hong Jin Young khoe vóc dáng mảnh mai sau tin đồn mang thai

Theo MyDaily, mới đây, nữ ca sĩ Hong Jin Young trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân. Đáng nói, vóc dáng hiện tại của cô khiến nhiều người nhớ lại những tin đồn mang thai từng gây xôn xao trước đó.

Cụ thể, ngày 9/10, Hong Jin Young đăng tải nhiều hình ảnh được ghi lại trong lúc chuẩn bị cho một buổi biểu diễn ngoài trời. Kèm theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ: "Đúng là mùa thu rồi, nhưng có cảm giác mùa đông sẽ sớm đến thôi. Thời tiết thế này thật sự rất thích hợp để biểu diễn ngoài trời".

Trong những bức ảnh được công bố, Hong Jin Young xuất hiện với chiếc váy ngắn màu nâu, có thiết kế ôm sát cơ thể. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục cùng mái tóc dài duỗi thẳng, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, phù hợp với không khí mùa thu.

Đáng chú ý, thiết kế ôm sát giúp Hong Jin Young khoe vòng eo thon gọn cùng vóc dáng cân đối. Cô thoải mái tạo dáng, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, thể hiện tinh thần vui vẻ trước giờ lên sân khấu.

Loạt ảnh mới của Hong Jin Young đặc biệt thu hút sự quan tâm bởi trước đó, nữ ca sĩ từng bất ngờ vướng tin đồn mang thai chỉ vì một đoạn video ghi lại màn biểu diễn của mình.

Theo đó, trong một video do khán giả quay tại sân khấu, phần bụng của Hong Jin Young trông có phần nhô ra. Từ chi tiết này, một số cư dân mạng bắt đầu đưa ra những suy đoán về việc nữ ca sĩ đang mang thai, dù không có bất kỳ thông tin xác thực nào.

Thậm chí, những lời đồn đoán còn đi xa hơn khi có người khẳng định Hong Jin Young đã mang thai ba tháng, sáu tháng, thậm chí sắp đến ngày sinh.

Trước những bình luận liên quan đến ngoại hình, Hong Jin Young từng trực tiếp lên tiếng trong chương trình Dolsing Fourmen của đài SBS vào năm 2025.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Bụng của tôi không như vậy. Khi đọc những bình luận đó, tôi cảm thấy bị tổn thương".

Cô kể thêm: "Có người nói tôi mang thai ba tháng, có người bảo sáu tháng, thậm chí còn nói tôi sắp sinh con".

Để bác bỏ những suy đoán thiếu căn cứ, Hong Jin Young khi ấy còn chủ động đề nghị nghệ sĩ Tak Jae Hoon chạm vào bụng mình ngay trên sóng truyền hình. Hành động này cho thấy nữ ca sĩ muốn trực tiếp làm rõ những tin đồn đang lan truyền.

Bên cạnh những câu chuyện liên quan đến ngoại hình, Hong Jin Young từng trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp vì tranh cãi học thuật.

Năm 2020, nữ ca sĩ vướng bê bối đạo văn liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Thương mại tại Đại học Chosun. Sau quá trình xem xét, nhà trường đưa ra kết luận cuối cùng rằng luận văn của cô có hành vi đạo văn.

Năm 2020, nữ ca sĩ vướng bê bối đạo văn liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Thương mại tại Đại học Chosun.

Trước sự việc, Hong Jin Young công khai xin lỗi và thừa nhận trách nhiệm. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Tôi sẽ thừa nhận tất cả và nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân".

Sau bê bối, Hong Jin Young tạm dừng các hoạt động trong làng giải trí một thời gian trước khi chính thức trở lại.

Hiện tại, nữ ca sĩ tiếp tục duy trì lịch trình biểu diễn và chia sẻ những hình ảnh đời thường với người hâm mộ. Loạt ảnh mới nhất cũng cho thấy Hong Jin Young vẫn giữ được phong thái tự tin, rạng rỡ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.