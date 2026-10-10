'Thay lời muốn nói' lần đầu bán vé, kết hợp gây quỹ hỗ trợ trẻ em

Poster chương trình "Thay lời muốn nói" số tháng 10.2026

Với chủ đề “Dường như là mùa thu”, chương trình Thay lời muốn nói tháng 10.2026 chọn mùa thu làm hình ảnh gợi nhắc ký ức, mở ra khoảng lặng để mỗi người nhìn lại những điều đã qua.

Lấy hình ảnh “Ga ký ức” làm không gian chủ đạo, Thay lời muốn nói – Dường như là mùa thu sẽ đưa khán giả qua những điểm dừng của đời người. Mỗi cánh cửa, ô cửa, chiếc ghế chờ hay lá thư tay đều có thể gợi mở một miền ký ức riêng.

Trên sân khấu, hình ảnh cây lớn được tạo nên từ hàng trăm lá thư tay sẽ xuyên suốt chương trình, gợi nhắc những điều từng được viết ra, gửi đi và lưu giữ theo thời gian.

Theo Ban tổ chức, nội dung chương trình được triển khai qua 3 lớp cảm xúc. “Cho tôi” gợi lại những rung động của tuổi trẻ; “Cho bạn” kể về tình yêu, mất mát và những người từng đi qua cuộc đời mỗi người; còn “Cho chúng ta” mở rộng câu chuyện từ ký ức cá nhân đến những nơi chốn, không gian và ký ức chung của một thành phố.

Thông qua âm nhạc và những câu chuyện đời thường, chương trình sẽ lần lượt gợi lại những cuộc gặp tình cờ, lần ghen tuông của tuổi trẻ, nỗi nhớ, tình yêu từng mang đến tổn thương, tình cảm gia đình và ký ức về những nơi chốn đã đổi thay theo thời gian.

Các ca khúc được lựa chọn gồm Tình cờ của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, Giận anh của Đức Trí, Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên, Con đường màu xanh của Trịnh Nam Sơn, Nếu em được lựa chọn của Thái Thịnh và Thơ tình cuối mùa thu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh.

Tham gia chương trình có NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phương Anh, Nguyễn Hải Yến, Phương Vy, Nguyễn Đình Tuấn Vũ, Triệu Lộc, Khắc Minh, Bảo Yến Roise cùng Đoàn múa Ngọc Trai Việt. Hai người dẫn chuyện là Nhật Trường và Minh Phương.

Điểm mới của Thay lời muốn nói – Dường như là mùa thu là lần đầu tiên chương trình chính thức mở bán vé đến khán giả. Theo đó, 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra sẽ được đóng góp vào Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông qua hoạt động này, chương trình hướng đến việc kết hợp trải nghiệm nghệ thuật với hoạt động sẻ chia cộng đồng, để khán giả vừa có dịp nhìn lại những ký ức của mình, vừa góp phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 11.10.2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV, đồng thời được phát sóng lúc 21h cùng ngày trên HTV9, VOH FM 99.9 MHz và các nền tảng số của HTV.