Wanda Nara mất bộn tiền sau vụ ly hôn Icardi

Cuộc ly hôn kéo dài giữa Mauro Icardi và Wanda Nara hạ màn.

Theo Gazetta, toà án Milan bác bỏ toàn bộ các yêu sách tài chính từ phía Wanda Nara. Tòa bác bỏ yêu cầu cấp dưỡng 250.000 euro/tháng do Nara đòi hỏi, dựa trên cơ sở xác định rằng cô có đủ thu nhập và tài sản riêng để tự chủ tài chính.

Thẩm phán cũng bác bỏ luận điểm Nara "hy sinh sự nghiệp vì gia đình", để yêu cầu Icardi bồi thường hàng triệu euro. Tòa án kết luận rằng sự gia tăng mức độ phủ sóng và danh tiếng của Wanda Nara phần lớn xuất phát từ cuộc hôn nhân với Icardi, người vốn là một ngôi sao bóng đá nổi tiếng tại Italy.

Ngoài ra, Wanda Nara bị phán quyết phải chi trả 2/3 tổng chi phí tố tụng của vụ kiện. Ước tính, người mẫu Argentina thiệt hại hàng triệu euro sau khi thua kiện.

Icardi và Wanda Nara kết hôn vào năm 2014. Wanda Nara khi đó bị tố ngoại tình với Icardi sau lưng Maxi Lopez, người đàn anh và cũng là đồng đội cũ của chân sút người Argentina.

Vợ chồng Icardi có cùng nhau hai người con là Francesca và Isabella. Đến tháng 7/2024, Icardi và Wanda Nara ly dị. Sau đó, Icardi công khai bạn gái mới Maria Suarez, người mẫu kiêm diễn viên đồng hương. Điều đáng nói, Suarez từng bị Nara tố là "kẻ thứ 3" vào năm 2021. Trong khi đó, Wanda Nara cũng hẹn hò với nhiều người.

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