Hoa khôi Ngoại thương, Hoa khôi Học viện Báo chí sẵn sàng bùng nổ ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
Trước đêm Chung khảo, dàn hoa khôi, á khôi bày tỏ sự tự tin nhưng cũng không kém phần áp lực khi bước vào đêm thi quan trọng. 53 thí sinh sẽ cũng trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-khoi-ngoai-thuong-hoa-khoi-hoc-vien-bao-chi-san-sang-bung-no-o-chung-khao-hoa-hau-viet-nam-2026-post1884072.tpo