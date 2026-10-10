Hoa khôi Ngoại thương, Hoa khôi Học viện Báo chí sẵn sàng bùng nổ ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Chương trình "Thay lời muốn nói" tháng 10.2026 với chủ đề “Dường như là mùa thu” lần đầu mở bán vé, trích 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra đóng góp vào Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.