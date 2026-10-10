Đồng hồ 'độc lạ' hơn 100.000 USD của Mark Zuckerberg

Trong cuộc trò chuyện hồi tháng 9 với Vanessa Friedman, cây bút thời trang của The New York Times, Mark Zuckerberg, CEO tập đoàn công nghệ Meta, gây chú ý khi đeo chiếc Barbier-Mueller Mosaïque, mẫu đồng hồ hiếm sử dụng bộ máy của thương hiệu Thụy Sĩ F.P. Journe. Ảnh: Victor Llorente/NYT.

Chiếc đồng hồ sở hữu vỏ vàng hồng 18K, đường kính 41 mm, nổi bật với 136 viên đá jasper mang sắc đỏ gạch, đen, trắng và xanh, được khảm thủ công trên mặt số, vỏ và núm chỉnh giờ. Vòng chỉ giờ làm từ xà cừ, khắc số La Mã, kết hợp bộ kim vàng tạo hình ngọn lửa. Ảnh: Justin Mastine-Frost.

Barbier-Mueller là tên một gia đình nổi tiếng tại Geneva (Thụy Sĩ), gắn với bảo tàng nghệ thuật Musée Barbier-Mueller. Stéphane Barbier-Mueller, nhà sưu tập đồng hồ và thành viên hội đồng quản trị Montres Journe SA, có quan hệ lâu năm với nghệ nhân François-Paul Journe. Ảnh: F.P. Journe.

Bên trong Mosaïque là bộ máy lên cót tay Calibre 1304 bằng vàng hồng 18K của F.P. Journe, hiếm khi được sử dụng ngoài các sản phẩm mang tên thương hiệu này. Thiết kế lấy cảm hứng từ đồng hồ bỏ túi thế kỷ XIX, với nguyên mẫu từng được nhà đấu giá Christie's bán với giá 90.000 CHF (khoảng 108.000 USD) tại sự kiện từ thiện Only Watch 2017. Dòng đồng hồ sau đó được sản xuất giới hạn 10 chiếc. Ảnh: F.P. Journe.

Đây không phải mẫu đồng hồ xa xỉ duy nhất được Zuckerberg lựa chọn trong tháng 9. Trước đó, tỷ phú công nghệ liên tiếp xuất hiện với 3 thiết kế đến từ các thương hiệu đồng hồ độc lập. Tại sự kiện Meta Connect ngày 24/9, anh đeo H. Moser & Cie. Streamliner Tourbillon Concept Ceramic, mẫu đồng hồ có giá niêm yết khoảng 107.000 USD, nổi bật với vỏ ceramic và mặt số tráng men đỏ. Một ngày trước, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Zuckerberg lựa chọn Grönefeld 1941 Grönograaf, dòng đồng hồ bấm giờ cơ học có phiên bản giới hạn 25 chiếc, giá khoảng 187.000 USD khi ra mắt. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Đầu tháng, CEO Meta còn xuất hiện với Voutilainen 28GML “SOUYOU”, thiết kế độc bản trị giá khoảng 304.000 USD, sử dụng kỹ thuật sơn mài truyền thống Nhật Bản. Mẫu đồng hồ từng giành giải Nghệ thuật thủ công tại Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) 2025, giải thưởng thường được ví như Oscar của ngành đồng hồ. Ảnh: Sources.

Việc liên tục thay đổi những mẫu đồng hồ đắt đỏ cũng phản ánh sự chuyển biến trong phong cách cá nhân của Zuckerberg. Từ hình ảnh quen thuộc với áo phông xám và hoodie đơn giản, tỷ phú công nghệ ngày càng chú trọng trang phục, phụ kiện và những thiết kế mang dấu ấn riêng. Chia sẻ với The New York Times, Zuckerberg cho biết bắt đầu thử nghiệm phong cách trong thời kỳ Covid-19, khi thường xuyên làm việc qua Zoom. Việc tập võ MMA sau đó khiến anh yêu thích trang phục oversized (dáng rộng), vốn phổ biến trong giới võ sĩ. Ảnh: Hunter Abrams, Gabriela Bhaskar/NYT.

CEO Meta khẳng định phần lớn trang phục đều do anh tự lựa chọn, không thuê stylist. Anh thường mua sắm qua Instagram và gần đây đặc biệt quan tâm đến áo polo, sơ mi có cổ để phù hợp với cả môi trường công nghệ lẫn những cuộc gặp trang trọng. Ảnh: Alessandro Garofalo/Reuters.

Mike Amiri, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mỹ Amiri, nhận xét Zuckerberg đang trải qua giai đoạn thử nghiệm phong cách thường thấy ở tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi. Tuy nhiên, CEO Meta thực hiện quá trình này ở tuổi ngoài 40, với nguồn lực tài chính gần như không giới hạn. Ảnh: Victor Llorente/NYT.

Niềm yêu thích thời trang của Zuckerberg còn mở rộng sang thiết kế. Anh từng sử dụng máy in 3D để làm váy cho con gái, thiết kế trang phục cho gia đình và tham gia chế tác khoảng 20 món trang sức dành tặng vợ, Priscilla Chan, kể từ khi kết hôn năm 2012. Ảnh: Brendan Mcdermid/Reuters.