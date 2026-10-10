Running Man Vietnam 2026 tập 11: Tóc Tiên, Văn Mai Hương 'chị em tương tàn'

Út Tuấn nắm quyền chia đội, Trần Ngọc Vàng tuyên bố không tin ai

Trong tập mang tên Nhiệm Vụ Hệ Thống, Gia Tộc R phải vượt qua những thử thách do Út Tuấn thiết lập để tìm đường thoát khỏi thế giới thực tế ảo. Út Tuấn cũng được trao quyền lựa chọn đội hình, lần lượt ghép cặp Hai Thành - Út Tuấn, Tư Ngọc - Trần Ngọc Vàng, Năm Phát - Tám Trung, Tám Quân - Tóc Tiên và Sáu Tút - Văn Mai Hương.

Trong ba khách mời, Tóc Tiên từng tham gia mùa trước, còn Văn Mai Hương và Trần Ngọc Vàng lần đầu trải nghiệm chương trình. Vừa nhập cuộc, nam diễn viên đã tuyên bố không tin bất kỳ ai trong Gia Tộc R, đồng thời xem việc trở thành thành viên mới của gia tộc là sứ mệnh lớn hơn.

Phần mở đầu còn có sự góp mặt của Lê Nhân trong tạo hình robot cao hơn 2 mét. Tiếp tục đảm nhận những nhân vật gắn với thế giới riêng của chương trình, anh góp phần tạo nên màu sắc cho hành trình tại Thành phố R.

Tóc Tiên, Văn Mai Hương nhập cuộc, Trần Ngọc Vàng thể hiện sức mạnh

Ở thử thách đầu tiên, các đội phải phối hợp để cõng đồng đội về đích, đồng thời tìm cách cản trở đối thủ. Hai Thành và Út Tuấn nhanh chóng giành vị trí đầu tiên, trong khi Tóc Tiên và Tư Ngọc liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Trần Ngọc Vàng cũng cho thấy tinh thần thi đấu quyết liệt khi tìm cách ngăn cản Năm Phát.

Đến thử thách kết hợp né chướng ngại vật, ăn kẹo và đoán thành ngữ, các thành viên phải xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc. Bên cạnh những câu trả lời đáng chú ý của Quân A.P, Tú Tus và Trần Ngọc Vàng, các màn phá bĩnh của Quang Trung, Tú Tus, Tư Ngọc tiếp tục mang đến tiếng cười.

Tâm điểm của tập nằm ở nhiệm vụ cuối cùng: xé bảng tên. Với cơ chế thi đấu theo từng lượt và khả năng hồi sinh bằng cách mua bảng tên có kích cỡ khác nhau, cục diện liên tục thay đổi, buộc các đội cân nhắc giữa tấn công và liên minh.

Dù đã có kinh nghiệm, Tóc Tiên vẫn tỏ ra hồi hộp và nhanh chóng bắt tay với Trần Ngọc Vàng. Trong khi đó, Văn Mai Hương có lợi thế khi là người ra trận cuối cùng, giảm nguy cơ bị loại sớm. Hai nữ ca sĩ chọn những cách nhập cuộc khác nhau, khiến màn đối đầu càng đáng chờ đợi.

Trần Ngọc Vàng lại gây bất ngờ nhờ sức mạnh trong những màn đấu tay đôi. Cuộc đối đầu giữa anh và Hai Thành diễn ra căng thẳng, khiến cả hai đều xuống sức sau trận đấu. Nam diễn viên còn trực tiếp chạm trán Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn - những đối thủ mạnh của Gia Tộc R.

Tưởng như Hai Thành và Út Tuấn có thể chiếm ưu thế, nhưng hành trình tại Thành phố R vẫn chưa kết thúc. Những nhiệm vụ mới tiếp tục chờ đợi Gia Tộc R cùng các khách mời.