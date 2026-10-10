Hành trình của 'ông trùm' phim Việt: Vay NSND Xuân Bắc 50 triệu lập nghiệp, U60 vẫn đứng quán phục vụ khách

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Nghệ sĩ Ưu tú Vĩnh Xương có nhiều năm công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, khi đảm nhận vị trí Đoàn trưởng, mức lương không cao khiến NSƯT Vĩnh Xương không khỏi trăn trở về bài toán kinh tế.

Khi đã lập gia đình và có hai con trai sinh đôi, nam diễn viên phải suy tính tìm cho mình một lối đi mới nhằm lo cho tổ ấm một cách tốt nhất. Sau khoảng thời gian đắn đo, anh quyết định rời khỏi Nhà hát, đồng hành cùng người bạn thân thiết là diễn viên Anh Tuấn để bước chân vào kinh doanh ngành ẩm thực.

Từ một nghệ sĩ sân khấu chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn mới, NSƯT Vĩnh Xương không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Anh phải tự học hỏi nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, chuẩn bị món ăn đến tổ chức và vận hành quán.

NSƯT Vĩnh Xương từng tập trung kinh doanh để có kinh tế ổn định chăm lo cho gia đình.

Trong những ngày đầu bước ra làm ăn, một kỷ niệm sâu sắc khó quên đối với NSƯT Vĩnh Xương chính là sự giúp đỡ kịp thời từ NSND Xuân Bắc. Nhận thấy người bạn đồng nghiệp đang thiếu hụt nguồn vốn, Xuân Bắc đã chủ động cho anh mượn 50 triệu đồng để làm chiếc phao tựa ban đầu.

"Khi biết tôi không có vốn kinh doanh, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã cho tôi vay 50 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, Xuân Bắc còn dặn: 'Nếu cần nữa, anh cứ bảo em nhé!'. Tôi luôn biết ơn ân tình Xuân Bắc dành cho mình. Không có số tiền đó, sao tôi mở được quán ăn", Vĩnh Xương từng chia sẻ.

Khoản hỗ trợ nghĩa tình đó đã tạo thành điểm tựa tài chính vô cùng quan trọng giúp nam nghệ sĩ bắt tay hiện thực hóa ước mơ kinh doanh. Cùng với diễn viên Anh Tuấn, anh từng bước xây dựng nên thương hiệu Bánh Canh Ghẹ 69 và mở rộng mô hình này trên địa bàn Hà Nội.

NS Vĩnh Xương và NS Anh Tuấn kinh doanh quán ăn ngày càng thành công, có chi nhánh ở các tỉnh, thành phố.

Không chỉ góp sức gây dựng thương hiệu, Vĩnh Xương còn trực tiếp tham gia công việc tại quán. Hình ảnh nam nghệ sĩ tự tay phục vụ thực khách cho thấy sự nghiêm túc, cần mẫn của anh khi bước sang một lĩnh vực không thuộc sở trường ban đầu.

Qua hơn một thập kỷ đi vào vận hành, Bánh Canh Ghẹ 69 đã từng bước phát triển rộng khắp với nhiều chi nhánh ở Hà Nội cũng như các tỉnh thành khác. Mới đây nhất, Vĩnh Xương lại tiếp tục xuất hiện ở một cơ sở mới khai trương tại Hạ Long. Việc một nam diễn viên đã bước sang tuổi U60 vẫn đon đả đứng quán, trực tiếp bưng bê phục vụ khách hàng đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

Kinh doanh dần ổn định cũng giúp Vĩnh Xương có thêm điều kiện dành thời gian cho nghệ thuật. Anh tiếp tục nhận lời tham gia các dự án phim truyền hình, đồng thời đầu tư nghiên cứu, tìm tòi để hoàn thiện từng vai diễn.

Con đường đời của NSƯT Vĩnh Xương chứng minh rằng phía sau những thước phim quen thuộc là bao gian nan mưu sinh cùng các lựa chọn chẳng hề dễ dàng. Đi từ ánh đèn sân khấu sang thương trường rồi lại quay về với phim ảnh, nam nghệ sĩ vẫn bền bỉ đi tìm sự cân bằng giữa đam mê, công việc và trách nhiệm với mái ấm gia đình.

NSƯT Vĩnh Xương thời trẻ. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của NSƯT Vĩnh Xương, anh bắt đầu “lột xác” trên màn ảnh nhỏ kể từ năm 2018, khi vào vai phản diện trong: Sinh tử, Hồ sơ cá sấu, Đấu trí…

Do đã quá quen thuộc với những tuyến nhân vật hiền lành, nhu nhược trước đó, nên lúc nhận được lời mời đóng vai phản diện, nam nghệ sĩ cảm thấy vô cùng hứng khởi: “Khi được mời vào những vai phản diện, tôi nghĩ: "Tại sao không thử?" . Tôi nhận vai ngay và từ đó, từng bước bước vào hành trình đóng vai ác”.

Ban đầu, Vĩnh Xương cũng chỉ thử sức với những vai phản diện “nhẹ nhàng”, phải đến Đấu trí, khi hóa thân thành Đinh Hoàng Đức - một tên tội phạm gian manh, đại ác, nam nghệ sĩ mới thực sự khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì “có thể ác đến vậy”.

Đến khi hóa thân thành nhân vật Quân “già” trong bộ phim Độc đạo, Vĩnh Xương mới thực sự tạo nên dấu ấn sâu đậm bằng một hình tượng phản diện độc ác đến tận cùng: “Với vai diễn trong “Độc đạo”, tôi phải nói thẳng là phản diện đến tận cùng - ác đến mức không còn giới hạn”.

Anh thừa nhận, trước khi nhận vai Quân “già”, anh từng băn孔n rất nhiều. Vĩnh Xương cho hay, vì nhân vật quá độc ác, quá nham hiểm nên anh sợ khán giả ghét nhân vật sẽ ghét lây sang mình.

NSƯT Vĩnh Xương đảm nhiệm vai Quân "già" trong phim "Độc đạo". Ảnh: FBNV

Mặt khác, nam diễn viên vẫn còn đôi chút đắn đo bởi anh nghĩ gương mặt của mình nếu thể hiện sự gian ác đến mức tột cùng thì e rằng không thực sự phù hợp. Tuy nhiên, chính vì kịch bản phim quá cuốn hút và nhân vật được xây dựng quá ấn tượng nên Vĩnh Xương đã quyết định gật đầu đảm nhận.

Đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ tiếp tục có thêm 1 vai diễn phản diện đầy thuyết phục – doanh nhân Bằng của phim Có anh, nơi ấy bình yên. Trên phim, Bằng là doanh nhân thành đạt, hết lòng yêu vợ, thương gia đình nhưng thực tế lại là kẻ xảo trá, sẵn sàng đạp lên các giá trị đạo đức, pháp luật để thu lợi.

Khi đề cập tới những lần "ác hóa" đầy ghi dấu ấn trên truyền hình, NSƯT Vĩnh Xương bộc bạch rằng không phải vai phản diện nào của anh cũng đạt đến độ ấn tượng tuyệt đối, thế nhưng anh luôn tự hào vì bản thân chưa từng thể hiện một vai diễn nào yếu kém.

Để có được điều đó, nam nghệ sĩ luôn sẵn lòng dồn mọi tâm huyết cho từng vai diễn: “Dù là trên phim hay trên sân khấu, tôi luôn đặt tâm huyết vào từng vai diễn. Đôi khi, sản phẩm của chúng tôi có thể chưa xuất sắc nhưng chắc chắn không phải là sản phẩm tồi”.

Tại buổi trò chuyện về dự án Có anh, nơi ấy bình yên, Vĩnh Xương từng hé lộ rằng để khắc họa nhân vật phản diện một cách sắc nét nhất, anh không chỉ trau chuốt từng ánh mắt, biểu cảm mà còn không ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng tự đầu tư tạo dựng phong thái "ông trùm": “Dụng cụ cắt xì gà cần 80 triệu đồng/bộ, chỉ tính riêng cái cắt thôi là 20 triệu đồng/cái. Tôi muốn nhân vật của mình lên phim chỉn chu nên phải bỏ tiền túi ra để mua, chứ đi mượn thì ai cho mượn”.

Nam nghệ sĩ cũng cho biết thêm, vì gần đây anh thường xuyên vào vai những ông trùm, tội phạm kinh tế nên việc ăn mặc cũng cần “đúng chất” hơn. Do đó, anh phải chi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho những bộ phục trang, những phụ kiện để phục vụ nhân vật.

Chính tinh thần làm việc chỉn chu cùng sự đầu tư vô cùng mạnh mẽ đó đã giúp các nhân vật đại ác qua sự thể hiện của nam nghệ sĩ trở nên vô cùng chân thực và sống động. Nhờ bước đột phá đầy ấn tượng trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Vĩnh Xương đã vinh dự nhận giải Cánh diều vàng cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyền hình với vai Đinh Hoàng Đức trong bộ phim Đấu trí.

Ngoài đời, NSƯT Vĩnh Xương có tổ ấm hạnh phúc với bà xã Minh Nguyệt và hai cậu con trai sinh đôi. Dù từng theo học trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, vợ anh tạm gác lại đam mê ca hát để lùi lại, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Gia đình anh hiện có một quán bán bánh canh ghẹ nổi tiếng tại Hà Nội. Anh cho biết mình vẫn dắt xe, bưng bê đồ ăn khi khách cần.

"Tôi từng quyết định tạm gác sự nghiệp diễn xuất để lo cho gia đình nhỏ. Hiện giờ, tôi đã đủ duyên để trở lại với nghệ thuật. Tôi nghĩ nếu không có vợ hậu thuẫn và sát cánh, chắc tôi sẽ không có được nhiều thứ như hiện tại" - NSƯT Vĩnh Xương tâm sự.