Thông qua dự thảo kết luận kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 13 xã

Toàn cảnh hội nghị.

Các xã được kiểm tra, giám sát gồm: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Phú, Hoằng Giang, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân và Cẩm Tân.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí, sử dụng, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ được triển khai theo quy định, từng bước gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kết quả đánh giá được sử dụng làm căn cứ thực hiện các khâu trong công tác cán bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, cơ bản gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc; việc rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Hoằng Châu phát biểu tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ được chú trọng. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cán bộ tại các địa phương vẫn còn một số hạn chế. Năng lực đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn sâu và cán bộ kế cận còn hạn chế. Công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác cán bộ có thời điểm chưa thường xuyên; việc bố trí, sử dụng cán bộ sau sắp xếp ở một số vị trí chưa thật sự phù hợp với vị trí việc làm.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định mới về công tác cán bộ; khắc phục tình trạng quy định của Trung ương, của tỉnh đã có nhưng việc cụ thể hóa thành quy chế, quy trình của địa phương còn chậm hoặc chưa đầy đủ.

Các địa phương cần quan tâm nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn và bố trí cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có chuyên môn sâu; chú trọng nguồn nhân lực còn thiếu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và quản trị chính quyền.

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng gắn với chức trách, nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể; khắc phục biểu hiện đánh giá chung chung, nể nang, cào bằng.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, nhất là những khâu dễ phát sinh sai sót. Việc kiểm tra phải hướng vào phát hiện vấn đề, phòng ngừa vi phạm, không chỉ kiểm tra hồ sơ, quy trình.

Đồng thời, đẩy nhanh số hóa hồ sơ, dữ liệu cán bộ, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, đồng bộ, có khả năng khai thác phục vụ công tác quản lý; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với yêu cầu chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Sau khi có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương cần xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế được chỉ ra, xác định rõ từng nội dung, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, thời gian hoàn thành và sản phẩm cụ thể.