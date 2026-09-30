Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Tham dự đoàn có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Các đại biểu tham dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Trong không khí trang nghiêm, xúc động tại buổi lễ dâng hoa, dâng hương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tưởng nhớ vô hạn đối với cụ Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước, trí thức lớn của dân tộc, tấm gương sáng ngời về khí tiết, nhân cách, trọn đời hết lòng vì nước, vì dân.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hoa tại quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết của người trí thức, bản lĩnh của người cách mạng và tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Những giá trị cao đẹp ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà còn tiếp tục soi sáng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân và với quê hương.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dâng hương tại phần mộ thân phụ cụ Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Sau khi dâng hoa, dâng hương cụ Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hương tại phần mộ thân phụ cụ Huỳnh Thúc Kháng và tham quan nhà lưu niệm.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi sổ lưu niệm. (Ảnh: QV)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Ghi sổ lưu niệm tại Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có nêu: “Được Quốc hội khóa I tín nhiệm giao trọng trách Bộ trưởng Nội vụ, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tin cậy giao Quyền Chủ tịch nước giữa lúc vận nước "ngàn cân treo sợi tóc", Cụ Huỳnh đã vững vàng "dĩ bất biến, ứng vạn biến", cùng Chính phủ giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ, tri ân và tôn vinh công lao to lớn ấy. Thế hệ hôm nay và mai sau nguyện học tập noi gương và tiếp nối tinh thần Huỳnh Thúc Kháng - chí khí bền, đạo đức cao, tận hiến cho Tổ quốc và nhân dân - chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trồng cây tại khuôn viên Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trồng cây tại khuôn viên Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trồng cây tại khuôn viên Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: QV)

Dịp này, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trồng cây tại khuôn viên Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng.