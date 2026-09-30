Mưa lũ ở Thái Lan ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người

AP đưa tin Chính phủ Thái Lan ngày 29/9 đã phê duyệt khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 122 triệu USD để hỗ trợ cũng như bù đắp thiệt hại cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Thủ đô Bangkok của Thái Lan đang dần hồi phục sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lụt diện rộng, nhưng nhiều nơi vẫn bị ảnh hưởng. Sân bay chính của Thái Lan, nơi nhiều chuyến bay bị hủy, đang gặp tình trạng tồn đọng hành lý nghiêm trọng.

Người dân lội qua một con phố ngập nước sau trận mưa lớn ở Bangkok, Thái Lan, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.

Thai Airways, một trong những hãng hàng không chính xử lý hành lý tại sân bay Suvarnabhumi của Bangkok, đã gửi lời xin lỗi đến các hành khách bị ảnh hưởng vì tình trạng tồn đọng hành lý. Theo hãng hàng không này, nguyên nhân một phần là do lũ lụt dẫn tới tình trạng thiếu nhân viên.

“Tôi thành thật xin lỗi tất cả hành khách vì sự bất tiện đã gây ra. Thai Airways đang nỗ lực hết sức để đảm bảo hành khách được nhận lại hành lý của mình trong thời gian sớm nhất”, ông Chai Eamsiri, Giám đốc điều hành của hãng hàng không, phát biểu.

Hãng hàng không này cũng đã hủy hơn 10 chuyến bay nội địa và quốc tế vào ngày 29 và 30/9.

"Mưa ở Bangkok phần lớn đã ngừng, nhưng một số khu vực, đặc biệt là ở phía Đông, vẫn bị ngập lụt", nguồn tin cho hay.

Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, giao thông sẽ trở lại bình thường trên hầu hết tuyến đường chính trong vòng 2 ngày, mặc dù ở một số khu vực trũng thấp, có thể mất tới 7 ngày để đường sá khô ráo.

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varawut Silpa-archa cho biết, lũ lụt đã gây thiệt hại ước tính 22 triệu baht (khoảng 655.000 USD) đối với các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Các quan chức cho biết, tính đến ngày 29/9, người dân ở 29 trong số 76 tỉnh thành của Thái Lan vẫn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trong số 19 người thiệt mạng, có 4 người ở Bangkok.

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Nguồn video: VTV