Thái Lan thực hiện dự án chống ngập 4,8 tỷ USD

Một shipper giao hàng phải đi qua con đường ngập nước tại khu Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Ảnh: BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul sau phiên họp Nội các ngày 30-9 cho biết, công trình sẽ tăng năng lực tiêu thoát nước, giảm áp lực lên sông Chao Phraya và cải thiện khả năng phòng chống lũ tại Bangkok và các khu vực lân cận. Hệ thống cũng được kỳ vọng tăng khả năng trữ nước phục vụ mùa khô.

Theo kế hoạch, kênh Chai Nat-Pasak sẽ được mở rộng từ thượng nguồn đập Chao Phraya ở tỉnh Chai Nat, chuyển một phần nước về hệ thống sông Pasak. Sau đó, nước thoát qua các kênh tại Pathum Thani ra Vịnh Thái Lan. Kế hoạch cũng gồm tuyến thoát lũ mới trị giá 90 tỷ baht để giảm lượng nước dồn về Bangkok. Cơ cấu vốn đang được hoàn thiện, có khả năng kết hợp giữa ngân sách nhà nước với các khoản vay.

Nội các Thái Lan đã phê duyệt hơn 4 tỷ baht (khoảng 119 triệu USD) từ ngân sách dự phòng để hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng lũ. Theo kế hoạch, mỗi hộ gia đình sẽ được nhận 9.000 baht (khoảng 268 USD).

Tính đến ngày 30-9, lũ lụt ở Thái Lan đã lan rộng trên diện tích khoảng 2.700km², khiến 40 người thiệt mạng, trong đó các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.