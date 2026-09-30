Xã Đại Lộc thu ngân sách đạt hơn 423 tỷ đồng trong 9 tháng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Đại Lộc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; hoàn thành sắp xếp, sáp nhập từ 33 thôn thành 16 thôn; sắp xếp trường học, thành lập trạm y tế; vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đảng ủy xã kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 và Tổ cộng tác viên; phát động mô hình đột phá “Mỗi cán bộ, đảng viên là một chiến sĩ cách mạng trên không gian mạng”; duy trì hiệu quả công tác đấu tranh, định hướng dư luận xã hội trên trang “Facebook Trường An”. Về công tác lý luận chính trị, Trung tâm Chính trị xã Đại Lộc tổ chức 18 lớp với 2.152 học viên tham gia.

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lộc đề nghị tập trung triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Về xây dựng chính quyền số và phát triển hạ tầng số, UBND xã đầu tư 401 triệu đồng trang bị 12 bộ máy tính, máy in có bản quyền cho các thôn; triển khai hệ thống Wi-Fi công cộng Mesh Marketing tại các điểm ưu tiên và duy trì mạng internet tại 16 nhà văn hóa thôn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động, phân bổ 2.320 suất quà Tết trị giá 2,38 tỷ đồng; triển khai mô hình “Mỗi hộ khó khăn - một sinh kế bền vững” hỗ trợ 19 mô hình sinh kế; phối hợp Hội đồng hương xã Đại Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh trao 15 con bò sinh sản (trị giá 225 triệu đồng); khởi công, bàn giao 3 nhà Đại đoàn kết trị giá 360 triệu đồng và ra mắt mô hình “Sổ tay an sinh cộng đồng”.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 423,83 tỷ đồng/420,44 tỷ đồng (đạt 100,81% dự toán); giải ngân vốn đầu tư công đạt 160,05 tỷ đồng/246,02 tỷ đồng (đạt 65,06% kế hoạch). Địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lộc Nguyễn Hảo đề nghị trong quý IV/2026, toàn xã tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt việc tháo gỡ điểm nghẽn trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư công; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử trưởng thôn sau sắp xếp, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Các ngành, hội đoàn thể và các thôn chủ động phương án phòng chống lụt bão ở mức cao nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...