Bổ nhiệm Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Ông Lê Thanh Hải (bên trái) bàn giao công tác, nhiệm vụ với Đại tá Trần Đức Đông. Ảnh: BCĐ 389 quốc gia

Theo Quyết định số 195/QĐ-BCĐQG ngày 16/9/2026của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Đại tá Trần Đức Đông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia từ ngày 1/10/2026.

Ông Lê Thanh Hải (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Đức Đông, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ảnh: BCĐ 389 quốc gia

Trước đó, Đại tá Trần Đức Đông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03- Bộ Công an) biệt phái giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Đức Đông cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức Văn phòng Thường trực đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia góp phần từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.