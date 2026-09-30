Thái Lan lập trung tâm chỉ huy khẩn cấp ứng phó lũ, họp hàng ngày

Tình trạng ngập lụt nặng tại Bangkok. Ảnh: The Nation

Ông Anutin cũng lên tiếng bảo vệ việc phát tiền mặt cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại quận Sai Mai, Bangkok, đồng thời giải thích nguồn cung các túi hàng cứu trợ đã cạn kiệt. Ông khẳng định khoản tiền này do chính ông chi trả và không nhằm mục đích chính trị.

Theo The Nation Thailand, sáng 30/9, Thủ tướng Anutin chủ trì cuộc họp đầu tiên của Bộ chỉ huy Quốc gia về Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai tại DDPM.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Quốc phòng Adul Boonthumjaroen, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ Polapee Suwunchwee và Jeseth Thaiseth, cùng các chỉ huy lực lượng vũ trang và đại diện các cơ quan liên quan. Các thống đốc tỉnh trên toàn quốc cũng tham dự qua hình thức trực tuyến.

Ông Anutin cảm ơn các quan chức đã có mặt dù thời gian thông báo gấp rút, đồng thời cho biết cuộc họp nhằm khắc phục những thiếu sót, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan và giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt.

Ông nhấn mạnh truyền thông hiệu quả, an sinh xã hội và an toàn của người dân là những ưu tiên hàng đầu, đồng thời biểu dương các tình nguyện viên vì những hỗ trợ tích cực.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Anutin cảnh báo các tỉnh nằm trên đường đi của dòng lũ vẫn đối mặt với nguy cơ ngập lụt, đặc biệt là Bangkok, khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận. Trung tâm chỉ huy sẽ cung cấp thông tin cập nhật hằng ngày về tình hình lũ lụt, đồng thời cho phép xử lý ngay các yêu cầu khẩn cấp hoặc những quyết định cần được đưa ra tại địa phương.

Ông Anutin so sánh cơ chế phối hợp này với các cuộc họp toàn quốc lúc 7h30 của Bộ Y tế trong thời gian đại dịch COVID-19.

Theo cơ chế mới, DDPM sẽ chủ trì công tác điều phối theo quy định của luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Các cơ quan liên quan sẽ tổ chức những cuộc họp chuyên môn quy mô nhỏ hơn sau phiên họp chung. Tổng cục trưởng DDPM sẽ tổng hợp thông tin để chuẩn bị cho cuộc họp vào sáng hôm sau và tiếp nhận các chỉ đạo tiếp theo.

Khi được hỏi về những khu vực cần chuẩn bị ứng phó, ông Anutin cho biết chính quyền sẽ tăng cường cung cấp thông tin và phát cảnh báo tới người dân tùy theo tình hình thực tế tại từng địa phương.

Ông Anutin nhấn mạnh mong muốn hàng đầu của người dân là nước lũ được rút càng nhanh càng tốt, đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự thấu hiểu và kiên nhẫn của người dân.

Thủ tướng Anutin cũng cảnh báo mực nước cao tại các khu vực lân cận đang gây cản trở quá trình tiêu thoát nước. Các cơ quan chức năng cần chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ trong việc xả nước từ các hồ chứa và đập, thay vì chỉ tập trung xử lý tình hình tại từng khu vực riêng lẻ. Theo ông, huy động nhân lực và trao đổi thông tin là những yếu tố then chốt để quản lý hiệu quả dòng chảy.